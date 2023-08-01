https://ria.ru/20230801/sud-1887619550.html
Суд дал сроки соратникам Марцинкевича
Суд дал сроки соратникам Марцинкевича - РИА Новости, 01.08.2023
Суд дал сроки соратникам Марцинкевича
Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Максима Марцинкевича (Тесак) к срокам от 8 до 15 лет лишения свободы за убийство четырех человек, сообщает... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:16
2023-08-01T15:16
2023-08-01T15:16
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
смоленская область
максим марцинкевич
мытищинский городской суд
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Максима Марцинкевича (Тесак) к срокам от 8 до 15 лет лишения свободы за убийство четырех человек, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Сергиево-Посадский городской суд Московской области постановил приговор в отношении соучастников преступной группы Максима Марцинкевича – Семена Токмакова, Андрея Кайля, Алексея Гудилина, Павла Хрулева, Александра Лысенкова и Максима Хотулева", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в сентябре-октябре 2003 года в деревне Батюшково Смоленской области Марцинкевич, Токмаков, Кайль, Хрулев и Гудилин "по мотивам национальной ненависти и вражды" убили двух мужчин. Одному из потерпевших были нанесены удары топором, другого задушили. В декабре 2003 года Марцинкевич, Токмаков, Кайль, Хотулев и Лысенков на территории заброшенного детского летнего лагеря "Рассвет" в Московской области задушили еще двух мужчин. "Токмаков приговорен к 13 годам лишения свободы. С учетом ранее вынесенного Краснодарским краевым судом приговора окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кайль – к 15 годам лишения свободы, Гудилин и Хрулев – к 13 годам, Хотулев – к 10 годам, Лысенков – к 8 годам", - говорится в релизе. Все они были признаны присяжными виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотиву национальной ненависти и вражды, отбывать наказание будут в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Марцинкевича 13 февраля 2023 года прекращено Мытищинским городским судом Московской области в связи с его смертью, решение вступило в законную силу. Марцинкевич, в 2017 году осужденный на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, и заявляет, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.
https://ria.ru/20230731/zaderzhanie-1887294414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, московская область (подмосковье), смоленская область, максим марцинкевич, мытищинский городской суд
Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Смоленская область, Максим Марцинкевич, Мытищинский городской суд
Суд дал сроки соратникам Марцинкевича
Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Марцинкевича к срокам от восьми до 15 лет
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Максима Марцинкевича (Тесак) к срокам от 8 до 15 лет лишения свободы за убийство четырех человек, сообщает пресс-служба
Генеральной прокуратуры РФ.
"Сергиево-Посадский городской суд Московской области постановил приговор в отношении соучастников преступной группы Максима Марцинкевича – Семена Токмакова, Андрея Кайля, Алексея Гудилина, Павла Хрулева, Александра Лысенкова и Максима Хотулева", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, в сентябре-октябре 2003 года в деревне Батюшково Смоленской области
Марцинкевич, Токмаков, Кайль, Хрулев и Гудилин "по мотивам национальной ненависти и вражды" убили двух мужчин. Одному из потерпевших были нанесены удары топором, другого задушили. В декабре 2003 года Марцинкевич, Токмаков, Кайль, Хотулев и Лысенков на территории заброшенного детского летнего лагеря "Рассвет" в Московской области задушили еще двух мужчин.
"Токмаков приговорен к 13 годам лишения свободы. С учетом ранее вынесенного Краснодарским краевым судом приговора окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кайль – к 15 годам лишения свободы, Гудилин и Хрулев – к 13 годам, Хотулев – к 10 годам, Лысенков – к 8 годам", - говорится в релизе.
Все они были признаны присяжными виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотиву национальной ненависти и вражды, отбывать наказание будут в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении Марцинкевича 13 февраля 2023 года прекращено Мытищинским городским судом
Московской области в связи с его смертью, решение вступило в законную силу.
Марцинкевич, в 2017 году осужденный на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, и заявляет, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.
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