Рейтинг@Mail.ru
Суд дал сроки соратникам Марцинкевича - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/sud-1887619550.html
Суд дал сроки соратникам Марцинкевича
Суд дал сроки соратникам Марцинкевича - РИА Новости, 01.08.2023
Суд дал сроки соратникам Марцинкевича
Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Максима Марцинкевича (Тесак) к срокам от 8 до 15 лет лишения свободы за убийство четырех человек, сообщает... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:16
2023-08-01T15:16
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
смоленская область
максим марцинкевич
мытищинский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Максима Марцинкевича (Тесак) к срокам от 8 до 15 лет лишения свободы за убийство четырех человек, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Сергиево-Посадский городской суд Московской области постановил приговор в отношении соучастников преступной группы Максима Марцинкевича – Семена Токмакова, Андрея Кайля, Алексея Гудилина, Павла Хрулева, Александра Лысенкова и Максима Хотулева", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в сентябре-октябре 2003 года в деревне Батюшково Смоленской области Марцинкевич, Токмаков, Кайль, Хрулев и Гудилин "по мотивам национальной ненависти и вражды" убили двух мужчин. Одному из потерпевших были нанесены удары топором, другого задушили. В декабре 2003 года Марцинкевич, Токмаков, Кайль, Хотулев и Лысенков на территории заброшенного детского летнего лагеря "Рассвет" в Московской области задушили еще двух мужчин. "Токмаков приговорен к 13 годам лишения свободы. С учетом ранее вынесенного Краснодарским краевым судом приговора окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кайль – к 15 годам лишения свободы, Гудилин и Хрулев – к 13 годам, Хотулев – к 10 годам, Лысенков – к 8 годам", - говорится в релизе. Все они были признаны присяжными виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотиву национальной ненависти и вражды, отбывать наказание будут в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Марцинкевича 13 февраля 2023 года прекращено Мытищинским городским судом Московской области в связи с его смертью, решение вступило в законную силу. Марцинкевич, в 2017 году осужденный на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, и заявляет, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.
https://ria.ru/20230731/zaderzhanie-1887294414.html
https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html
россия
московская область (подмосковье)
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, московская область (подмосковье), смоленская область, максим марцинкевич, мытищинский городской суд
Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Смоленская область, Максим Марцинкевич, Мытищинский городской суд
Суд дал сроки соратникам Марцинкевича

Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Марцинкевича к срокам от восьми до 15 лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Максима Марцинкевича (Тесак) к срокам от 8 до 15 лет лишения свободы за убийство четырех человек, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Сергиево-Посадский городской суд Московской области постановил приговор в отношении соучастников преступной группы Максима Марцинкевича – Семена Токмакова, Андрея Кайля, Алексея Гудилина, Павла Хрулева, Александра Лысенкова и Максима Хотулева", - говорится в сообщении.
Задержание по делу о госизмене жителей Воронежской области
В Воронежской области задержали троих пособников "Правого сектора"*
31 июля, 09:50
Как было установлено в суде, в сентябре-октябре 2003 года в деревне Батюшково Смоленской области Марцинкевич, Токмаков, Кайль, Хрулев и Гудилин "по мотивам национальной ненависти и вражды" убили двух мужчин. Одному из потерпевших были нанесены удары топором, другого задушили. В декабре 2003 года Марцинкевич, Токмаков, Кайль, Хотулев и Лысенков на территории заброшенного детского летнего лагеря "Рассвет" в Московской области задушили еще двух мужчин.
"Токмаков приговорен к 13 годам лишения свободы. С учетом ранее вынесенного Краснодарским краевым судом приговора окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кайль – к 15 годам лишения свободы, Гудилин и Хрулев – к 13 годам, Хотулев – к 10 годам, Лысенков – к 8 годам", - говорится в релизе.
Все они были признаны присяжными виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотиву национальной ненависти и вражды, отбывать наказание будут в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении Марцинкевича 13 февраля 2023 года прекращено Мытищинским городским судом Московской области в связи с его смертью, решение вступило в законную силу.
Марцинкевич, в 2017 году осужденный на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, и заявляет, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.
Бойцы националистического батальона Азов* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Этот неонацизм кого надо неонацизм: в Европе поют оды Бандере и "Азову"*
29 июля, 08:00
 
РоссияПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Смоленская областьМаксим МарцинкевичМытищинский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала