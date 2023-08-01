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Губернатор Ставрополья поручил учредить награду за участие в СВО
Губернатор Ставрополья поручил учредить награду за участие в СВО - РИА Новости, 01.08.2023
Губернатор Ставрополья поручил учредить награду за участие в СВО
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил региональному кабмину проработать вопрос об учреждении государственной награды, которая будет вручаться... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:09
2023-08-01T15:09
2023-08-01T15:09
ставропольский край
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил региональному кабмину проработать вопрос об учреждении государственной награды, которая будет вручаться участникам специальной военной операции, а также волонтерам и представителям бизнеса, оказывающим поддержку бойцам на передовой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора. "Бойцы, которые сражаются на передовой, а также волонтеры, которые собирают и отвозят воинам гуманитарную помощь, представители бизнеса, оказывающие поддержку, — должны иметь право на получение такой награды. Проект соответствующего документа необходимо подготовить до конца августа", — привели в пресс-службе слова Владимирова. Глава региона отметил, что основанием для вручения награды должно являться представление министерства обороны России, глав муниципалитетов Ставрополья, а также регионального фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Ранее, по поручению губернатора и при участии краевого Минэка в регионе создан широкий спектр мер поддержки: от консультаций до вывода на рынки и помощи в развитии производств. Специально для предпринимателей-участников специальной военной операции и членов их семей организациями, подведомственными краевому Минэку и образующими инфраструктуру поддержки бизнеса, разработаны льготные программы. Они позволяют направить средства на развитие или открытие собственного дела, напомнили в пресс-службе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров
СТАВРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил региональному кабмину проработать вопрос об учреждении государственной награды, которая будет вручаться участникам специальной военной операции, а также волонтерам и представителям бизнеса, оказывающим поддержку бойцам на передовой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора.
"Бойцы, которые сражаются на передовой, а также волонтеры, которые собирают и отвозят воинам гуманитарную помощь, представители бизнеса, оказывающие поддержку, — должны иметь право на получение такой награды. Проект соответствующего документа необходимо подготовить до конца августа", — привели в пресс-службе слова Владимирова
.
Владимиров: на Ставрополье реализуют кадровый проект для ветеранов СВО
Глава региона отметил, что основанием для вручения награды должно являться представление министерства обороны России, глав муниципалитетов Ставрополья, а также регионального фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".
Ранее, по поручению губернатора и при участии краевого Минэка в регионе создан широкий спектр мер поддержки: от консультаций до вывода на рынки и помощи в развитии производств. Специально для предпринимателей-участников специальной военной операции и членов их семей организациями, подведомственными краевому Минэку и образующими инфраструктуру поддержки бизнеса, разработаны льготные программы. Они позволяют направить средства на развитие или открытие собственного дела, напомнили в пресс-службе.