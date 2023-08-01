https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887699593.html

Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара

Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара - РИА Новости, 02.08.2023

Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара

Бойцы бригады "Терек" и казачьего диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь" разбили группу украинских десантников в районе Соледара на... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-01T23:28

2023-08-01T23:28

2023-08-02T00:04

специальная военная операция на украине

в мире

соледар

артемовск

вооруженные силы украины

ми-8 амтш

донецкая народная республика

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СОЛЕДАР (ДНР), 1 авг — РИА Новости. Бойцы бригады "Терек" и казачьего диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь" разбили группу украинских десантников в районе Соледара на Артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир "Енисея" с позывным Амиго."Авиация вертолетная у них начала действовать, вчера здесь рядышком (в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Рай-Александровка. — Прим. ред.) они высадили десант на трех вертолетах. Шли они, конечно, низко, чтобы не попасть под огонь наших ПВО. Это были Ми-8, мы их засняли и приготовились к отражению", — рассказал он.Как уточнил начальник штаба бригады "Терек" с позывным Бача, во время этой высадки ВСУ также могли привезти боекомплект или провиант.По его словам, после того, как российские бойцы зафиксировали вертолеты, они отследили при помощи беспилотников подъезд в этот район бронетехники противника, после чего отряд "Скиф" нанес удар по этому сектору с помощью реактивной и ствольной артиллерии."После наблюдали работу медицинской эвакуационной группы Вооруженных сил Украины, которая вывозила раненых или убитых, — с такого расстояния трудно определить", — рассказал агентству Бача. Соледар перешел под контроль российской армии в январе этого года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для Украины. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны. Сейчас украинские силовики не оставляют попыток вернуть Соледар под свой контроль.

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

соледар

артемовск

донецкая народная республика

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в мире, соледар, артемовск, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, донецкая народная республика