Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 01.08.2023 (обновлено: 00:04 02.08.2023)
https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887699593.html
Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара
Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара - РИА Новости, 02.08.2023
Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара
Бойцы бригады "Терек" и казачьего диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь" разбили группу украинских десантников в районе Соледара на... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-01T23:28
2023-08-02T00:04
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
артемовск
вооруженные силы украины
ми-8 амтш
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1872006264_309:270:2774:1656_1920x0_80_0_0_679164bbc0542210560cd76faa8c7a07.jpg
СОЛЕДАР (ДНР), 1 авг — РИА Новости. Бойцы бригады "Терек" и казачьего диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь" разбили группу украинских десантников в районе Соледара на Артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир "Енисея" с позывным Амиго."Авиация вертолетная у них начала действовать, вчера здесь рядышком (в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Рай-Александровка. — Прим. ред.) они высадили десант на трех вертолетах. Шли они, конечно, низко, чтобы не попасть под огонь наших ПВО. Это были Ми-8, мы их засняли и приготовились к отражению", — рассказал он.Как уточнил начальник штаба бригады "Терек" с позывным Бача, во время этой высадки ВСУ также могли привезти боекомплект или провиант.По его словам, после того, как российские бойцы зафиксировали вертолеты, они отследили при помощи беспилотников подъезд в этот район бронетехники противника, после чего отряд "Скиф" нанес удар по этому сектору с помощью реактивной и ствольной артиллерии."После наблюдали работу медицинской эвакуационной группы Вооруженных сил Украины, которая вывозила раненых или убитых, — с такого расстояния трудно определить", — рассказал агентству Бача. Соледар перешел под контроль российской армии в январе этого года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для Украины. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны. Сейчас украинские силовики не оставляют попыток вернуть Соледар под свой контроль.
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
соледар
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1872006264_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e059c85d6393d4dd44901de755a74bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, соледар, артемовск, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика
Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара

Российские войска разбили группу украинских десантников, высадившихся в районе Соледара

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛЕДАР (ДНР), 1 авг — РИА Новости. Бойцы бригады "Терек" и казачьего диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь" разбили группу украинских десантников в районе Соледара на Артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир "Енисея" с позывным Амиго.
"Авиация вертолетная у них начала действовать, вчера здесь рядышком (в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Рай-Александровка. — Прим. ред.) они высадили десант на трех вертолетах. Шли они, конечно, низко, чтобы не попасть под огонь наших ПВО. Это были Ми-8, мы их засняли и приготовились к отражению", — рассказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валению Залужному - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Контрнаступлению ВСУ придали новый смысл. Что Украина готовит для России
Вчера, 08:00
Как уточнил начальник штаба бригады "Терек" с позывным Бача, во время этой высадки ВСУ также могли привезти боекомплект или провиант.
По его словам, после того, как российские бойцы зафиксировали вертолеты, они отследили при помощи беспилотников подъезд в этот район бронетехники противника, после чего отряд "Скиф" нанес удар по этому сектору с помощью реактивной и ствольной артиллерии.
"После наблюдали работу медицинской эвакуационной группы Вооруженных сил Украины, которая вывозила раненых или убитых, — с такого расстояния трудно определить", — рассказал агентству Бача.
Соледар перешел под контроль российской армии в январе этого года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для Украины. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны. Сейчас украинские силовики не оставляют попыток вернуть Соледар под свой контроль.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
"Не хотят расширять кладбища". Солдаты ВСУ разочаровались в украинцах
24 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСоледарАртемовскВооруженные силы УкраиныМи-8 АМТШДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала