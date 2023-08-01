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Кадыров рассказал об успехах омоновцев из Чечни на Запорожском направлении
Кадыров рассказал об успехах омоновцев из Чечни на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.08.2023
Кадыров рассказал об успехах омоновцев из Чечни на Запорожском направлении
Бойцы отряда особого назначения "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии периодически отражают атаки украинских военных на запорожском направлении, вытеснили... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:04
2023-08-01T22:04
2023-08-01T22:04
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 1 авг - РИА Новости. Бойцы отряда особого назначения "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии периодически отражают атаки украинских военных на запорожском направлении, вытеснили противника из этого участка и расширили зону контроля российских войск, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Личный состав ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чеченской Республике, одного из самых боеспособных подразделений, задействованных в проведении СВО на запорожском направлении, перед каждым выходом на боевое задание получает наставления от своего командира…. На этом участке бойцы периодически отражают атаки укронатовских нацистов. Уже в который раз они тщетно пытаются прорвать линию обороны. Бойцы подразделения захватили вражеские окопы и другие инженерные сооружения, нанесли урон их живой силе. Вытеснили противника из этого квадрата, расширив зону контроля наших войск", - написал Кадыров в телеграм-канале. По его словам, командир ОМОНа "Ахмат-1" боевой офицер Алихан Шавхалов ("Легион") ежедневно обозначает задачи, стоящие перед воинами, проводит необходимый инструктаж перед выходом на контролируемую территорию в районе линии боевого соприкосновения. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы "настроены сражаться до победного конца".
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безопасность, рамзан кадыров, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Кадыров рассказал об успехах омоновцев из Чечни на Запорожском направлении
Глава Чечни Кадыров рассказал об успехах омоновцев "Ахмата" на Запорожском направлении