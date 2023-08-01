https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887692970.html

Кадыров рассказал об успехах омоновцев из Чечни на Запорожском направлении

Кадыров рассказал об успехах омоновцев из Чечни на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.08.2023

Кадыров рассказал об успехах омоновцев из Чечни на Запорожском направлении

Бойцы отряда особого назначения "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии периодически отражают атаки украинских военных на запорожском направлении, вытеснили... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T22:04

2023-08-01T22:04

2023-08-01T22:04

специальная военная операция на украине

безопасность

рамзан кадыров

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 1 авг - РИА Новости. Бойцы отряда особого назначения "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии периодически отражают атаки украинских военных на запорожском направлении, вытеснили противника из этого участка и расширили зону контроля российских войск, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Личный состав ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чеченской Республике, одного из самых боеспособных подразделений, задействованных в проведении СВО на запорожском направлении, перед каждым выходом на боевое задание получает наставления от своего командира…. На этом участке бойцы периодически отражают атаки укронатовских нацистов. Уже в который раз они тщетно пытаются прорвать линию обороны. Бойцы подразделения захватили вражеские окопы и другие инженерные сооружения, нанесли урон их живой силе. Вытеснили противника из этого квадрата, расширив зону контроля наших войск", - написал Кадыров в телеграм-канале. По его словам, командир ОМОНа "Ахмат-1" боевой офицер Алихан Шавхалов ("Легион") ежедневно обозначает задачи, стоящие перед воинами, проводит необходимый инструктаж перед выходом на контролируемую территорию в районе линии боевого соприкосновения. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы "настроены сражаться до победного конца".

https://ria.ru/20230731/kharkov-1887414291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, рамзан кадыров, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)