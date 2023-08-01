https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887501465.html
Группировка "Центр" сорвала восемь атак ВСУ и уничтожила более 100 боевиков
Группировка "Центр" сорвала восемь атак ВСУ и уничтожила более 100 боевиков - РИА Новости, 01.08.2023
Группировка "Центр" сорвала восемь атак ВСУ и уничтожила более 100 боевиков
Российские военные сорвали восемь попыток атаки украинских войск на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожены более 100 боевиков, сообщил РИА... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T05:07
2023-08-01T05:07
2023-08-01T05:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884147623_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_acc1758d7eb240da69e0e3e13138674e.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российские военные сорвали восемь попыток атаки украинских войск на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожены более 100 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп трех механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - рассказал он.Противник потерял более 100 боевиков. Кроме того, российские войска уничтожили два украинских пикапа и два миномета.Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" сбил украинский беспилотник. Авиация группировки, по словам Савчука, нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также огневым средствам противника в районе населенных пунктов Торское, Дружелюбовка и Серебрянское Лесничество.
https://ria.ru/20230801/krasnopol-1887488974.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884147623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f3b780e1a868452878315ad4bd8fa2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" сорвала восемь атак ВСУ и уничтожила более 100 боевиков
На Сватовском и Краснолиманском направлениях сорвали восемь атак
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российские военные сорвали восемь попыток атаки украинских войск на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожены более 100 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп трех механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ
", - рассказал он.
Противник потерял более 100 боевиков. Кроме того, российские войска уничтожили два украинских пикапа и два миномета.
Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" сбил украинский беспилотник. Авиация группировки, по словам Савчука, нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также огневым средствам противника в районе населенных пунктов Торское, Дружелюбовка и Серебрянское Лесничество.
Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"