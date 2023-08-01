https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887501465.html

Группировка "Центр" сорвала восемь атак ВСУ и уничтожила более 100 боевиков

Группировка "Центр" сорвала восемь атак ВСУ и уничтожила более 100 боевиков - РИА Новости, 01.08.2023

Группировка "Центр" сорвала восемь атак ВСУ и уничтожила более 100 боевиков

Российские военные сорвали восемь попыток атаки украинских войск на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожены более 100 боевиков, сообщил РИА... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T05:07

2023-08-01T05:07

2023-08-01T05:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российские военные сорвали восемь попыток атаки украинских войск на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожены более 100 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп трех механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - рассказал он.Противник потерял более 100 боевиков. Кроме того, российские войска уничтожили два украинских пикапа и два миномета.Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" сбил украинский беспилотник. Авиация группировки, по словам Савчука, нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также огневым средствам противника в районе населенных пунктов Торское, Дружелюбовка и Серебрянское Лесничество.

https://ria.ru/20230801/krasnopol-1887488974.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины