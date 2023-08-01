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Сотрудники МЧС спасли ежика от пожара под Пермью

Сотрудники МЧС спасли ежика от пожара под Пермью - РИА Новости, 01.08.2023

Сотрудники МЧС спасли ежика от пожара под Пермью

В Пермском крае сотрудники МЧС спасли ежика, оказавшегося в очаге крупного лесного пожара, сообщает краевое управление ведомства. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:15

2023-08-01T14:15

2023-08-01T14:20

хорошие новости

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермь

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ПЕРМЬ, 1 авг — РИА Новости. В Пермском крае сотрудники МЧС спасли ежика, оказавшегося в очаге крупного лесного пожара, сообщает краевое управление ведомства. Лесной пожар начался 29 июля в Закамском лесничестве в Краснокамском городском округе (примерно в 35 километрах от Перми). Сначала горело 1,9 гектара леса, вскоре площадь пожара увеличилась до 84 гектаров. Во время борьбы с пламенем сотрудники МЧС заметили испуганного, свернувшегося в клубок ежика. "Пожарные ликвидировали огонь, разбушевавшийся вокруг зверька, а лесного жителя забрали с собой и отпустили на безопасной территории", — говорится в релизе.К вечеру 31 июля пожар удалось локализовать. Пожарные занимаются проливкой отдельных очагов тления лесной подстилки.

пермь

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2023

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь