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Сотрудники МЧС спасли ежика от пожара под Пермью - РИА Новости, 01.08.2023
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Хорошие новости
 
14:15 01.08.2023 (обновлено: 14:20 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/spasenie-1887603330.html
Сотрудники МЧС спасли ежика от пожара под Пермью
Сотрудники МЧС спасли ежика от пожара под Пермью - РИА Новости, 01.08.2023
Сотрудники МЧС спасли ежика от пожара под Пермью
В Пермском крае сотрудники МЧС спасли ежика, оказавшегося в очаге крупного лесного пожара, сообщает краевое управление ведомства. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:15
2023-08-01T14:20
хорошие новости
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермь
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ПЕРМЬ, 1 авг — РИА Новости. В Пермском крае сотрудники МЧС спасли ежика, оказавшегося в очаге крупного лесного пожара, сообщает краевое управление ведомства. Лесной пожар начался 29 июля в Закамском лесничестве в Краснокамском городском округе (примерно в 35 километрах от Перми). Сначала горело 1,9 гектара леса, вскоре площадь пожара увеличилась до 84 гектаров. Во время борьбы с пламенем сотрудники МЧС заметили испуганного, свернувшегося в клубок ежика. "Пожарные ликвидировали огонь, разбушевавшийся вокруг зверька, а лесного жителя забрали с собой и отпустили на безопасной территории", — говорится в релизе.К вечеру 31 июля пожар удалось локализовать. Пожарные занимаются проливкой отдельных очагов тления лесной подстилки.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь
Хорошие новости, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пермь
Сотрудники МЧС спасли ежика от пожара под Пермью

Под Пермью сотрудники МЧС спасли ежика от крупного лесного пожара

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС спасли ежика от пожара под Пермью
Сотрудники МЧС спасли ежика от пожара под Пермью - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : МЧС России
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ПЕРМЬ, 1 авг — РИА Новости. В Пермском крае сотрудники МЧС спасли ежика, оказавшегося в очаге крупного лесного пожара, сообщает краевое управление ведомства.
Лесной пожар начался 29 июля в Закамском лесничестве в Краснокамском городском округе (примерно в 35 километрах от Перми). Сначала горело 1,9 гектара леса, вскоре площадь пожара увеличилась до 84 гектаров.
Во время борьбы с пламенем сотрудники МЧС заметили испуганного, свернувшегося в клубок ежика.
"Пожарные ликвидировали огонь, разбушевавшийся вокруг зверька, а лесного жителя забрали с собой и отпустили на безопасной территории", — говорится в релизе.
К вечеру 31 июля пожар удалось локализовать. Пожарные занимаются проливкой отдельных очагов тления лесной подстилки.
 
Хорошие новостиПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пермь
 
 
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