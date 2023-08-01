https://ria.ru/20230801/sovfed-1887610371.html

Матвиенко рассказала об обновлении состава Совфеда осенью

Матвиенко рассказала об обновлении состава Совфеда осенью - РИА Новости, 01.08.2023

Матвиенко рассказала об обновлении состава Совфеда осенью

Состав сенаторов по результатам выборов в сентябре обновится примерно на 40% из числа тех регионов, где будут выборы, сообщила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:48

2023-08-01T14:48

2023-08-01T17:05

совет федерации рф

валентина матвиенко

политика

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Состав сенаторов по результатам выборов в сентябре обновится примерно на 40% из числа тех регионов, где будут выборы, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Как Вы (Владимир Путин - ред.) знаете, 20 будет избираться губернаторов, 26 законодательных собраний и примерно на 40% из состава сенаторов этих регионов обновится состав сенаторов. Каждый сентябрь в дни единого голосования к нам приходят новые, свежие люди, вливается новая кровь. Это такие самые достойные, уважаемые люди из регионов", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Предстоящие в сентябре региональные выборы могут коснуться 46 потенциальных мандатов сенаторов, около половины из действующих законодателей могут переизбраться, сказал РИА Новости ранее источник в верхней палате парламента. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230801/sovfed-1887605739.html

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совет федерации рф, валентина матвиенко, политика, владимир путин