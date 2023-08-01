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Матвиенко рассказала об обновлении состава Совфеда осенью - РИА Новости, 01.08.2023
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14:48 01.08.2023 (обновлено: 17:05 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/sovfed-1887610371.html
Матвиенко рассказала об обновлении состава Совфеда осенью
Матвиенко рассказала об обновлении состава Совфеда осенью - РИА Новости, 01.08.2023
Матвиенко рассказала об обновлении состава Совфеда осенью
Состав сенаторов по результатам выборов в сентябре обновится примерно на 40% из числа тех регионов, где будут выборы, сообщила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:48
2023-08-01T17:05
совет федерации рф
валентина матвиенко
политика
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Состав сенаторов по результатам выборов в сентябре обновится примерно на 40% из числа тех регионов, где будут выборы, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Как Вы (Владимир Путин - ред.) знаете, 20 будет избираться губернаторов, 26 законодательных собраний и примерно на 40% из состава сенаторов этих регионов обновится состав сенаторов. Каждый сентябрь в дни единого голосования к нам приходят новые, свежие люди, вливается новая кровь. Это такие самые достойные, уважаемые люди из регионов", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Предстоящие в сентябре региональные выборы могут коснуться 46 потенциальных мандатов сенаторов, около половины из действующих законодателей могут переизбраться, сказал РИА Новости ранее источник в верхней палате парламента. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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совет федерации рф, валентина матвиенко, политика, владимир путин
Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Политика, Владимир Путин
Матвиенко рассказала об обновлении состава Совфеда осенью

Валентина Матвиенко озвучила Владимиру Путину прогноз по обновлению состава Совфеда

© Фото : Совет Федерации/Eugene EgorovЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Совет Федерации/Eugene Egorov
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Состав сенаторов по результатам выборов в сентябре обновится примерно на 40% из числа тех регионов, где будут выборы, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Как Вы (Владимир Путин - ред.) знаете, 20 будет избираться губернаторов, 26 законодательных собраний и примерно на 40% из состава сенаторов этих регионов обновится состав сенаторов. Каждый сентябрь в дни единого голосования к нам приходят новые, свежие люди, вливается новая кровь. Это такие самые достойные, уважаемые люди из регионов", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Предстоящие в сентябре региональные выборы могут коснуться 46 потенциальных мандатов сенаторов, около половины из действующих законодателей могут переизбраться, сказал РИА Новости ранее источник в верхней палате парламента.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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