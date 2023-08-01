https://ria.ru/20230801/sovfed-1887605739.html

Путин поблагодарил Матвиенко за работу Совфеда в весеннюю сессию

Путин поблагодарил Матвиенко за работу Совфеда в весеннюю сессию - РИА Новости, 01.08.2023

Путин поблагодарил Матвиенко за работу Совфеда в весеннюю сессию

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко поблагодарил верхнюю палату парламента за работу в весеннюю сессию, РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:23

2023-08-01T14:23

2023-08-01T14:40

политика

совет федерации рф

владимир путин

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко поблагодарил верхнюю палату парламента за работу в весеннюю сессию, отметив, что сенаторы уделяют много внимания вопросам социального характера."Спасибо, что вы уделяете много внимания вопросам социального характера. Это же не единственный вопрос, касающийся летнего отдыха детей, хотя это сегодня наиболее актуально, тем не менее поддержка семьи, детства, материнства – это чрезвычайно важные, капитальные вещи. Но много и других вопросов, которые мы с вами в ходе работы обсуждаем, условно, в ежедневном режиме, в рабочем режиме, так скажем. В целом, конечно, работа была достаточно напряженной, эффективной, решения принимались своевременно", - сказал Путин во время встречи с Матвиенко во вторник.Также Путин отметил значимость работы "в региональном измерении". По словам президента, она является не менее важной, чем задачи, связанные с нормотворчеством."Прямая связь с регионами, понимание того, что происходит "на земле", что нужно сделать для того, чтобы задачи, которые стоят на региональном уровне, решались ещё более эффективно и своевременно, – это чрезвычайно важная, просто очень важная вещь. Международные контакты тоже важны. То же могу сказать и об инициативах Совета Федерации, которые рождаются как раз "снизу", в связи с вашей работой в регионах. Надеюсь, что после небольших каникул работа в таком серьёзном, напряжённом ключе будет продолжена", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20221221/sotsialnoe-1840198219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, владимир путин, россия, валентина матвиенко