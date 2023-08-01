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Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу

Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу - РИА Новости, 01.08.2023

Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу

Президент России Владимир Путин 2 августа проведет в формате видео-конференц-связи совещание с членами правительства по развитию пунктов пропуска через... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:10

2023-08-01T15:10

2023-08-01T15:10

владимир путин

россия

виталий савельев

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 августа проведет в формате видео-конференц-связи совещание с членами правительства по развитию пунктов пропуска через госграницу, сообщает пресс-служба Кремля."Глава государства в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами Правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет развитие пунктов пропуска через государственную границу страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят министр транспорта РФ Виталий Савельев, врио руководителя ФТС Руслан Давыдов, первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов.Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20230728/vzryv-1886949007.html

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владимир путин, россия, виталий савельев, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика