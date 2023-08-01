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Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу
Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу - РИА Новости, 01.08.2023
Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу
Президент России Владимир Путин 2 августа проведет в формате видео-конференц-связи совещание с членами правительства по развитию пунктов пропуска через... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:10
2023-08-01T15:10
2023-08-01T15:10
владимир путин
россия
виталий савельев
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 августа проведет в формате видео-конференц-связи совещание с членами правительства по развитию пунктов пропуска через госграницу, сообщает пресс-служба Кремля."Глава государства в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами Правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет развитие пунктов пропуска через государственную границу страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят министр транспорта РФ Виталий Савельев, врио руководителя ФТС Руслан Давыдов, первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов.Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимир путин, россия, виталий савельев, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика
Владимир Путин, Россия, Виталий Савельев, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика
Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через госграницу
Путин проведет совещание с членами правительства о развитии пунктов пропуска на госгранице