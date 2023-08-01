https://ria.ru/20230801/snaryady-1887513355.html

США заключили сделки с двумя странами на поставку снарядов на Украину

США заключили сделки с двумя странами на поставку снарядов на Украину - РИА Новости, 01.08.2023

США заключили сделки с двумя странами на поставку снарядов на Украину

США заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку 155-миллимитровых снарядов на Украину, ведут переговоры с Японией, пишет газета Financial Times со... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:14

2023-08-01T08:14

2023-08-01T08:37

специальная военная операция на украине

сша

украина

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в мире

южная корея

япония

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку 155-миллимитровых снарядов на Украину, ведут переговоры с Японией, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников."США уже заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов на Украину и ведут переговоры с Японией о том же", - приводит издание данные чиновников.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве, что может занять месяцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230729/germaniya-1887083039.html

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сша, украина, болгария, в мире, южная корея, япония