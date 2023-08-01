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БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 01.08.2023
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22:21 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/siriya-1887694466.html
БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 01.08.2023
БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
"Коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 10 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с РФ полетов беспилотников, сообщил на брифинге... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:21
2023-08-01T22:21
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 10 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с РФ полетов беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано десять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге.
https://ria.ru/20230726/siriya-1886494900.html
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в мире, сирия, сша, россия
В мире, Сирия, США, Россия
БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

ЦПВС: БПЛА "коалиции" США десять раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе в Сирии
Американские военные на базе в Сирии - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 10 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с РФ полетов беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано десять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге.
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