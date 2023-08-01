https://ria.ru/20230801/shtraf-1887648604.html

Суд вновь оштрафовал певицу Монеточку* на 30 тысяч рублей

Суд вновь оштрафовал певицу Монеточку* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2023

Суд вновь оштрафовал певицу Монеточку* на 30 тысяч рублей

Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) за публикации в интернете без указания своего статуса, сообщили РИА... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:05

2023-08-01T17:05

2023-08-01T18:39

монеточка

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) за публикации в интернете без указания своего статуса, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Гырдымовой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 4 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) за публикацию сообщений в интернете без соответствующей плашки. Также штраф в 30 тысяч рублей по аналогичному протоколу Монеточка* получила в середине июня.*Признана иностранным агентом

https://ria.ru/20230719/inoagenty-1885047157.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

монеточка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), безопасность, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, звезды, знаменитости