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Суд вновь оштрафовал певицу Монеточку* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2023
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Шоубиз
 
17:05 01.08.2023 (обновлено: 18:39 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/shtraf-1887648604.html
Суд вновь оштрафовал певицу Монеточку* на 30 тысяч рублей
Суд вновь оштрафовал певицу Монеточку* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2023
Суд вновь оштрафовал певицу Монеточку* на 30 тысяч рублей
Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) за публикации в интернете без указания своего статуса, сообщили РИА... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:05
2023-08-01T18:39
монеточка
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) за публикации в интернете без указания своего статуса, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Гырдымовой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 4 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) за публикацию сообщений в интернете без соответствующей плашки. Также штраф в 30 тысяч рублей по аналогичному протоколу Монеточка* получила в середине июня.*Признана иностранным агентом
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монеточка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), безопасность, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, звезды, знаменитости
Монеточка, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Безопасность, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, звезды, Знаменитости
Суд вновь оштрафовал певицу Монеточку* на 30 тысяч рублей

Басманный суд оштрафовал певицу Монеточку за отсутствие маркировки иноагента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Монеточка
Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певица Монеточка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) за публикации в интернете без указания своего статуса, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Гырдымовой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен Роскомнадзором по части 4 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) за публикацию сообщений в интернете без соответствующей плашки.
Также штраф в 30 тысяч рублей по аналогичному протоколу Монеточка* получила в середине июня.
*Признана иностранным агентом
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ШоубизМонеточкаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)БезопасностьНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесзвездыЗнаменитости
 
 
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