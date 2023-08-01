https://ria.ru/20230801/shou-1887605356.html

Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии

Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии - РИА Новости, 01.08.2023

Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии

Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу "Фактор.by". РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:23

2023-08-01T14:23

2023-08-01T14:26

шоубиз

белоруссия

иосиф пригожин

александр гайдуков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу "Фактор.by". "Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился", – сказал собеседник агентства."Фактор.by" – развлекательный музыкальный проект, который стартовал 9 декабря 2022 года на телеканале "Беларусь 1". В числе его наставников теле- и радиоведущий и актер Владимир Березин, а также артисты эстрады Белоруссии Виктория Алешко, Александр Солодуха и Александра Гайдук.

https://ria.ru/20230720/prigozhin-1885344827.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

белоруссия, иосиф пригожин, александр гайдуков