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Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии - РИА Новости, 01.08.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:23 01.08.2023 (обновлено: 14:26 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/shou-1887605356.html
Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии
Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии - РИА Новости, 01.08.2023
Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии
Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу "Фактор.by". РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:23
2023-08-01T14:26
шоубиз
белоруссия
иосиф пригожин
александр гайдуков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу "Фактор.by". &quot;Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился&quot;, – сказал собеседник агентства."Фактор.by" – развлекательный музыкальный проект, который стартовал 9 декабря 2022 года на телеканале "Беларусь 1". В числе его наставников теле- и радиоведущий и актер Владимир Березин, а также артисты эстрады Белоруссии Виктория Алешко, Александр Солодуха и Александра Гайдук.
https://ria.ru/20230720/prigozhin-1885344827.html
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белоруссия, иосиф пригожин, александр гайдуков
Шоубиз, Белоруссия, Иосиф Пригожин, Александр Гайдуков
Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин станет наставником музыкального шоу "Фактор.by" в Белоруссии

© Фото предоставлено пресс-службой ВалерииИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
© Фото предоставлено пресс-службой Валерии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу "Фактор.by".
«

"Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился", – сказал собеседник агентства.

"Фактор.by" – развлекательный музыкальный проект, который стартовал 9 декабря 2022 года на телеканале "Беларусь 1". В числе его наставников теле- и радиоведущий и актер Владимир Березин, а также артисты эстрады Белоруссии Виктория Алешко, Александр Солодуха и Александра Гайдук.
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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ШоубизБелоруссияИосиф ПригожинАлександр Гайдуков
 
 
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