https://ria.ru/20230801/shou-1887605356.html
Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии
Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии - РИА Новости, 01.08.2023
Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии
Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу "Фактор.by". РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:23
2023-08-01T14:23
2023-08-01T14:26
шоубиз
белоруссия
иосиф пригожин
александр гайдуков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу "Фактор.by". "Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился", – сказал собеседник агентства."Фактор.by" – развлекательный музыкальный проект, который стартовал 9 декабря 2022 года на телеканале "Беларусь 1". В числе его наставников теле- и радиоведущий и актер Владимир Березин, а также артисты эстрады Белоруссии Виктория Алешко, Александр Солодуха и Александра Гайдук.
https://ria.ru/20230720/prigozhin-1885344827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, иосиф пригожин, александр гайдуков
Шоубиз, Белоруссия, Иосиф Пригожин, Александр Гайдуков
Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии
Продюсер Иосиф Пригожин станет наставником музыкального шоу "Фактор.by" в Белоруссии
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу "Фактор.by".
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"Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился", – сказал собеседник агентства.
"Фактор.by" – развлекательный музыкальный проект, который стартовал 9 декабря 2022 года на телеканале "Беларусь 1". В числе его наставников теле- и радиоведущий и актер Владимир Березин, а также артисты эстрады Белоруссии Виктория Алешко, Александр Солодуха и Александра Гайдук.
Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады