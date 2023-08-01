https://ria.ru/20230801/senegal-1887498946.html

В ходе протестов в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека

В ходе протестов в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека - РИА Новости, 01.08.2023

В ходе протестов в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека

Два человека погибли на протестах в городе Зигиншор на юге Сенегала после ареста одного из лидеров сенегальской оппозиции Усмана Сонко, сообщает министерство... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T03:58

2023-08-01T03:58

2023-08-01T03:58

сенегал

в мире

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два человека погибли на протестах в городе Зигиншор на юге Сенегала после ареста одного из лидеров сенегальской оппозиции Усмана Сонко, сообщает министерство внутренних дел страны. "Министерство внутренних дел было проинформировано об обнаружении тел двоих мужчин в понедельник, 31 июля 2023 года, в ходе демонстраций в Зигиншоре", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте МВД. Ведомство также призвало население к спокойствию, заявив, что для мира и покоя в стране "принимаются все меры". В понедельник власти Сенегала распустили главную оппозиционную партию страны "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF), обвинив ее руководителей в подрывной деятельности. На прошлой неделе по обвинению в призывах к восстанию был задержан лидер PASTEF Усман Сонко. Как передавало Сенегальское агентство печати (APS) со ссылкой на адвоката, в понедельник оппозиционеру предъявили официальные обвинения и заключили его под стражу. Задержание Сонко вызвало волну протестов в стране. В начале июня он уже был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в "растлении молодежи". Приговор фактически отменял планы оппозиционного политика участвовать в президентских выборах, которые запланированы на февраль 2024 года.

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