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В ходе протестов в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека - РИА Новости, 01.08.2023
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03:58 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/senegal-1887498946.html
В ходе протестов в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека
В ходе протестов в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека - РИА Новости, 01.08.2023
В ходе протестов в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека
Два человека погибли на протестах в городе Зигиншор на юге Сенегала после ареста одного из лидеров сенегальской оппозиции Усмана Сонко, сообщает министерство... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T03:58
2023-08-01T03:58
сенегал
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два человека погибли на протестах в городе Зигиншор на юге Сенегала после ареста одного из лидеров сенегальской оппозиции Усмана Сонко, сообщает министерство внутренних дел страны. "Министерство внутренних дел было проинформировано об обнаружении тел двоих мужчин в понедельник, 31 июля 2023 года, в ходе демонстраций в Зигиншоре", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте МВД. Ведомство также призвало население к спокойствию, заявив, что для мира и покоя в стране "принимаются все меры". В понедельник власти Сенегала распустили главную оппозиционную партию страны "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF), обвинив ее руководителей в подрывной деятельности. На прошлой неделе по обвинению в призывах к восстанию был задержан лидер PASTEF Усман Сонко. Как передавало Сенегальское агентство печати (APS) со ссылкой на адвоката, в понедельник оппозиционеру предъявили официальные обвинения и заключили его под стражу. Задержание Сонко вызвало волну протестов в стране. В начале июня он уже был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в "растлении молодежи". Приговор фактически отменял планы оппозиционного политика участвовать в президентских выборах, которые запланированы на февраль 2024 года.
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сенегал, в мире
Сенегал, В мире
В ходе протестов в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека

На протестах в Сенегале после ареста оппозиционера Сонко погибли два человека

© iStock.com / derejebВид на Дакар, Сенегал
Вид на Дакар, Сенегал - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© iStock.com / derejeb
Вид на Дакар, Сенегал . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два человека погибли на протестах в городе Зигиншор на юге Сенегала после ареста одного из лидеров сенегальской оппозиции Усмана Сонко, сообщает министерство внутренних дел страны.
«
"Министерство внутренних дел было проинформировано об обнаружении тел двоих мужчин в понедельник, 31 июля 2023 года, в ходе демонстраций в Зигиншоре", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте МВД.
Ведомство также призвало население к спокойствию, заявив, что для мира и покоя в стране "принимаются все меры".
В понедельник власти Сенегала распустили главную оппозиционную партию страны "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF), обвинив ее руководителей в подрывной деятельности. На прошлой неделе по обвинению в призывах к восстанию был задержан лидер PASTEF Усман Сонко. Как передавало Сенегальское агентство печати (APS) со ссылкой на адвоката, в понедельник оппозиционеру предъявили официальные обвинения и заключили его под стражу.
Задержание Сонко вызвало волну протестов в стране. В начале июня он уже был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в "растлении молодежи". Приговор фактически отменял планы оппозиционного политика участвовать в президентских выборах, которые запланированы на февраль 2024 года.
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