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Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 01.08.2023
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23:36 01.08.2023 (обновлено: 23:49 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/sdelka-1887700032.html
Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 01.08.2023
Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но после выполнения условий для России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T23:36
2023-08-01T23:49
москва
россия
сша
оон
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но после выполнения условий для России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Постпред США при ООН заявила ранее, что "Штатам сообщили" о якобы готовности РФ вернуться к обсуждению зерновой сделки."Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России", - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменилась ли ситуация и готова ли Москва вернуться к переговорам по возобновлению сделки.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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москва, россия, сша, оон, экономика, владимир путин, россельхозбанк, swift, турция
Москва, Россия, США, ООН, Экономика, Владимир Путин, Россельхозбанк, SWIFT, Турция
Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Песков: возвращение к зерновой сделке возможно после выполнения всех условий России

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но после выполнения условий для России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Постпред США при ООН заявила ранее, что "Штатам сообщили" о якобы готовности РФ вернуться к обсуждению зерновой сделки.
"Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России", - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменилась ли ситуация и готова ли Москва вернуться к переговорам по возобновлению сделки.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
МИД предрек Украине проблемы с экспортом после прекращения зерновой сделки
31 июля, 07:33
 
МоскваРоссияСШАООНЭкономикаВладимир ПутинРоссельхозбанкSWIFTТурция
 
 
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