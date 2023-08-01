https://ria.ru/20230801/sdelka-1887697356.html
США утверждают, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки
США утверждают, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки - РИА Новости, 01.08.2023
США утверждают, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "Штатам сообщили" о якобы готовности Россия вернуться к обсуждению зерновой сделки. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:42
2023-08-01T22:42
2023-08-01T22:43
экономика
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сша
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ООН, 1 авг - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "Штатам сообщили" о якобы готовности Россия вернуться к обсуждению зерновой сделки. "Мы видели признаки того, что они (Россия - ред.) могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции. "Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям, мы пока не видели никаких доказательств этого. Но я подозреваю, что они знают, что, если они хотят вывести свои удобрения на рынок, если они хотят продолжения усилий по поиску способов оплаты, это потребует их возврата в эту сделку", - добавила она.
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экономика, россия, сша, линда томас-гринфилд, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, США, Линда Томас-Гринфилд, ООН, Зерновая сделка
США утверждают, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки
Постпред США заявила, что Россия якобы готова вернуться к обсуждению зерновой сделки
ООН, 1 авг - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "Штатам сообщили" о якобы готовности Россия вернуться к обсуждению зерновой сделки.
"Мы видели признаки того, что они (Россия - ред.) могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции.
"Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям, мы пока не видели никаких доказательств этого. Но я подозреваю, что они знают, что, если они хотят вывести свои удобрения на рынок, если они хотят продолжения усилий по поиску способов оплаты, это потребует их возврата в эту сделку", - добавила она.
США поприветствовали попытки ООН и Турции вернуть Россию в зерновую сделку