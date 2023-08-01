Рейтинг@Mail.ru
США утверждают, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 01.08.2023 (обновлено: 22:43 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/sdelka-1887697356.html
США утверждают, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки
США утверждают, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки - РИА Новости, 01.08.2023
США утверждают, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "Штатам сообщили" о якобы готовности Россия вернуться к обсуждению зерновой сделки. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:42
2023-08-01T22:43
экономика
россия
сша
линда томас-гринфилд
оон
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585846348_947:290:2895:1386_1920x0_80_0_0_7b31735f7ec1fd43e74e32c015e1ec8d.jpg
ООН, 1 авг - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "Штатам сообщили" о якобы готовности Россия вернуться к обсуждению зерновой сделки. "Мы видели признаки того, что они (Россия - ред.) могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции. "Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям, мы пока не видели никаких доказательств этого. Но я подозреваю, что они знают, что, если они хотят вывести свои удобрения на рынок, если они хотят продолжения усилий по поиску способов оплаты, это потребует их возврата в эту сделку", - добавила она.
https://ria.ru/20230731/sdelka-1887438655.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585846348_952:234:2895:1691_1920x0_80_0_0_acfa248bac858c76c4de053f33ec7b74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, линда томас-гринфилд, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, США, Линда Томас-Гринфилд, ООН, Зерновая сделка
США утверждают, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки

Постпред США заявила, что Россия якобы готова вернуться к обсуждению зерновой сделки

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 авг - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "Штатам сообщили" о якобы готовности Россия вернуться к обсуждению зерновой сделки.
"Мы видели признаки того, что они (Россия - ред.) могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции.
"Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям, мы пока не видели никаких доказательств этого. Но я подозреваю, что они знают, что, если они хотят вывести свои удобрения на рынок, если они хотят продолжения усилий по поиску способов оплаты, это потребует их возврата в эту сделку", - добавила она.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
США поприветствовали попытки ООН и Турции вернуть Россию в зерновую сделку
31 июля, 17:55
 
ЭкономикаРоссияСШАЛинда Томас-ГринфилдООНЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала