https://ria.ru/20230801/sdelka-1887697356.html

США утверждают, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки

США утверждают, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки - РИА Новости, 01.08.2023

США утверждают, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "Штатам сообщили" о якобы готовности Россия вернуться к обсуждению зерновой сделки. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T22:42

2023-08-01T22:42

2023-08-01T22:43

экономика

россия

сша

линда томас-гринфилд

оон

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585846348_947:290:2895:1386_1920x0_80_0_0_7b31735f7ec1fd43e74e32c015e1ec8d.jpg

ООН, 1 авг - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "Штатам сообщили" о якобы готовности Россия вернуться к обсуждению зерновой сделки. "Мы видели признаки того, что они (Россия - ред.) могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции. "Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям, мы пока не видели никаких доказательств этого. Но я подозреваю, что они знают, что, если они хотят вывести свои удобрения на рынок, если они хотят продолжения усилий по поиску способов оплаты, это потребует их возврата в эту сделку", - добавила она.

https://ria.ru/20230731/sdelka-1887438655.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, линда томас-гринфилд, оон, зерновая сделка