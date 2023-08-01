https://ria.ru/20230801/sammit-1887639568.html

В Санкт-Петербурге подвели итоги саммита "Россия – Африка"

В Санкт-Петербурге подвели итоги саммита "Россия – Африка" - РИА Новости, 01.08.2023

В Санкт-Петербурге подвели итоги саммита "Россия – Африка"

Организаторы подвели итоги второго саммита "Россия – Африка", проходившего с 27 по 28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба фонда... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:29

2023-08-01T16:29

2023-08-01T16:29

санкт-петербург

фонд "росконгресс"

антон кобяков

олег матыцин

африканский союз

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Организаторы подвели итоги второго саммита "Россия – Африка", проходившего с 27 по 28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Несмотря на давление Запада, в мероприятиях саммита приняли участие официальные делегации 48 стран (27 стран были представлены на уровне первых и вторых лиц) и пяти крупнейших интеграционных объединений континента. На мероприятии присутствовали свыше девяти тысяч участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств, около одной тысячи представителей иностранного бизнеса, более двух тысяч – российского, около 1,1 тысячи представителей иностранных официальных делегаций и более 750 – российских. Построение новой архитектуры мироустройства Саммит состоял из двух пленарных заседаний, прошедших 28 июля. В первой части выступили президент России Владимир Путин, председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат, главы государств Африканского континента. На втором заседании дискуссия продолжилась в формате рабочего завтрака. "Состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по всему спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки. <…> Определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперации между Россией и странами континента", – подвел итог пленарных заседаний Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля. Участники саммита заявили о приверженности совместному построению новой, более справедливой многополярной архитектуры мироустройства на основе суверенного равенства государств и взаимовыгодного сотрудничества. По итогам встреч участниками была принята декларация второго саммита "Россия – Африка", а также декларации о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Был утвержден план действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы. Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании между правительством РФ и ведущими африканскими интеграционными объединениями - Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) и экономическим сообществом государств Центральной Африки (ЭСГЦА). Деловая программа Центральным событием форума стало пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, президента, председателя совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикта Орамы и президента Нового банка развития Дилмы Роуссефф. "Второй раз в России проходят мероприятия формата "Россия – Африка". Дискуссии экономического и гуманитарного форума в этом году наполнены практическими предложениями, особенно в гуманитарной и технологической сферах, и вызвали высокий интерес со стороны представителей бизнеса и научной среды", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий формата "Россия – Африка" Антон Кобяков. Всего в рамках форума было проведено 59 панельных сессий с участием 457 спикеров по четырем основным направлениям: "Экономика нового мира", "Кооперация в области науки и технологий", "Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни" и "Комплексная безопасность и суверенное развитие". По итогам Форума было подписано 161 соглашение (из них 146 – с иностранными организациями и органами власти). Большинство соглашений заключено в области гуманитарного сотрудничества. Наибольшее количество соглашений было заключено в области международного и межрегионального сотрудничества - 56, образования и науки - 51. По десять соглашений касалось научно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности. В ходе мероприятия прошел медиафорум, съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, встречи в рамках молодежной программы, сессии форума креативного бизнеса и форума "Здоровое общество". В рамках запланированных мероприятий прошла также презентация Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в России в 2024 году. На площадке форума было представлено более 50 выставочных стендов по ключевым отраслям сотрудничества России и стран Африки. Свою продукцию и бизнес-проекты представили крупнейшие российские предприятия в сферах топливно-энергетического комплекса, медицины, финансов, металлургии, химии, агропромышленного комплекса, IT-сектора и транспортной отрасли. Особый интерес гостей вызвала коллективная экспозиция стран Африки, на которой свои достижения представили 23 африканских государства. Спортивные состязания На сессии "Спорт – мост дружбы" министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обсудили расширение сотрудничества с африканскими коллегами. Центральной темой встречи стала презентация Всемирных игр дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Новый флагманский проект российского спорта представили его инициатор, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и генеральный директор оргкомитета игр Алексей Сорокин. Также оргкомитет Всемирных игр дружбы и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве. В первый день Форума более одной тысячи человек вышли на старт утреннего забега на пять километров "Мы открываем", организованного фондом "Росконгресс" совместно с АНО "Лига Героев". Команды вузов из России, Ганы, Камеруна и Мали приняли участие в фестивале студенческого футбола "Россия – Африка". Звезды футбола Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Макбет Сибайя (ЮАР), Даме Ндойе (Сенегал), Чиди Одиа (Нигерия) сыграли вместе с участниками Форума в гала-матче сборных России и Африки. Под эгидой форума прошел также этап чемпионата России по пляжному волейболу и международная многодневная шоссейная велогонка "Золото Ладоги". Культурная программа В рамках саммита также прошел фестиваль "Петербургские сезоны". Программа включала мероприятия, призванные раскрыть жителям и гостям Северной столицы всю палитру яркой культуры Африки – от традиционной кухни до современного искусства. Значимым культурным событием в жизни Санкт-Петербурга стали Дни африканской культуры и кино, прошедшие с 25 по 28 июля на площадке киностудии "Ленфильм". За четыре дня была представлена широкая панорама африканского кино – от малобюджетных работ независимых студий до хитов Каннского кинофестиваля. Культурный обмен между студентами из России и других стран стал ключевым аспектом III Летнего фестиваля Школы Иннопрактики "Глобальные ценности", который прошел 28 и 29 июля на основной сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Были представлены оригинальные постановки лучших хореографов России и зарубежья, прошла мировая премьера балета Бориса Эйфмана "Мой Иерусалим". Кульминацией культурной программы саммита стал фестиваль "Ритмы Африки". В его рамках 29 июля на Московской площади состоялся грандиозный концерт, в котором звучали мелодии африканских музыкальных коллективов, а петербургские композиторы представляли новые произведения на африканскую тематику в сопровождении губернаторского симфонического оркестра под управлением Алексея Ньяги. Кульминацией большого концерта стало выступление Sounds of Dreams - коллектива студентов из Замбии, финалистов телешоу "Поем на кухне всей страной". Более чем в 20 ресторанах Санкт-Петербурга в эти дни можно было попробовать лучшие блюда африканской кухни в рамках гастрономического проекта "Звезды Африки".

https://ria.ru/20230731/prazdnik_sporta-1887303040.html

https://ria.ru/20230730/kronshtadt-1887198416.html

https://ria.ru/20230729/putin-1887128103.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, фонд "росконгресс", антон кобяков, олег матыцин, африканский союз, форум "россия — африка"