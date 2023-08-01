https://ria.ru/20230801/rubl-1887495937.html

Цифровой рубль обрел законодательную базу в России

Цифровой рубль обрел законодательную базу в России - РИА Новости, 01.08.2023

Цифровой рубль обрел законодательную базу в России

Вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T02:25

2023-08-01T02:25

2023-08-01T02:25

россия

экономика

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. Цифровой рубль – это прежде всего еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Для пользования цифровым рублем нужно будет через банк завести специальный электронный кошелек. Операции с цифровым рублем будут совершаться через специальную платформу, оператором которой будет Банк России. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Тарифы на операции с третьей формой национальной валюты должен будет утвердить совет директоров Банка России. Также он определит сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. В начале июля Банк России сообщал, что рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, а его тестирование планируется начать в августе. Как сообщал в июле заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Денис Поляков, пилотный проект по цифровому рублю стартует с оплаты по QR-коду через банковское приложение, позднее планируется добавить оплату через прикладывание смартфона. Возможность оплаты цифровым рублем офлайн появится не ранее, чем через полтора года, сказал он.

https://ria.ru/20230801/valyuta-1887491796.html

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