https://ria.ru/20230801/rubl-1887495937.html
Цифровой рубль обрел законодательную базу в России
Цифровой рубль обрел законодательную базу в России - РИА Новости, 01.08.2023
Цифровой рубль обрел законодательную базу в России
Вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T02:25
2023-08-01T02:25
2023-08-01T02:25
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151188/32/1511883265_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_98c157a1af30fe3f3b31459bdab9f133.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. Цифровой рубль – это прежде всего еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Для пользования цифровым рублем нужно будет через банк завести специальный электронный кошелек. Операции с цифровым рублем будут совершаться через специальную платформу, оператором которой будет Банк России. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Тарифы на операции с третьей формой национальной валюты должен будет утвердить совет директоров Банка России. Также он определит сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. В начале июля Банк России сообщал, что рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, а его тестирование планируется начать в августе. Как сообщал в июле заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Денис Поляков, пилотный проект по цифровому рублю стартует с оплаты по QR-коду через банковское приложение, позднее планируется добавить оплату через прикладывание смартфона. Возможность оплаты цифровым рублем офлайн появится не ранее, чем через полтора года, сказал он.
https://ria.ru/20230801/valyuta-1887491796.html
https://ria.ru/20230731/rubl-1884313690.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151188/32/1511883265_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_df4c09bc200135b97f3ebd9f4a903499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Цифровой рубль обрел законодательную базу в России
Вступили в силу положения закона, закрепляющего нормы введения в России цифрового рубля
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты.
Цифровой рубль – это прежде всего еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.
В России юридически признали цифровую валюту иностранных государств
Для пользования цифровым рублем нужно будет через банк завести специальный электронный кошелек. Операции с цифровым рублем будут совершаться через специальную платформу, оператором которой будет Банк России.
Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Тарифы на операции с третьей формой национальной валюты должен будет утвердить совет директоров Банка России. Также он определит сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций.
В начале июля Банк России сообщал, что рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, а его тестирование планируется начать в августе.
Как сообщал в июле заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Денис Поляков, пилотный проект по цифровому рублю стартует с оплаты по QR-коду через банковское приложение, позднее планируется добавить оплату через прикладывание смартфона. Возможность оплаты цифровым рублем офлайн появится не ранее, чем через полтора года, сказал он.
Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты