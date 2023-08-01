Рейтинг@Mail.ru
Цифровой рубль обрел законодательную базу в России - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/rubl-1887495937.html
Цифровой рубль обрел законодательную базу в России
Цифровой рубль обрел законодательную базу в России - РИА Новости, 01.08.2023
Цифровой рубль обрел законодательную базу в России
Вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T02:25
2023-08-01T02:25
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151188/32/1511883265_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_98c157a1af30fe3f3b31459bdab9f133.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. Цифровой рубль – это прежде всего еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Для пользования цифровым рублем нужно будет через банк завести специальный электронный кошелек. Операции с цифровым рублем будут совершаться через специальную платформу, оператором которой будет Банк России. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Тарифы на операции с третьей формой национальной валюты должен будет утвердить совет директоров Банка России. Также он определит сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. В начале июля Банк России сообщал, что рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, а его тестирование планируется начать в августе. Как сообщал в июле заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Денис Поляков, пилотный проект по цифровому рублю стартует с оплаты по QR-коду через банковское приложение, позднее планируется добавить оплату через прикладывание смартфона. Возможность оплаты цифровым рублем офлайн появится не ранее, чем через полтора года, сказал он.
https://ria.ru/20230801/valyuta-1887491796.html
https://ria.ru/20230731/rubl-1884313690.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151188/32/1511883265_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_df4c09bc200135b97f3ebd9f4a903499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Цифровой рубль обрел законодательную базу в России

Вступили в силу положения закона, закрепляющего нормы введения в России цифрового рубля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип рубля
Логотип рубля - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты.
Цифровой рубль – это прежде всего еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В России юридически признали цифровую валюту иностранных государств
01:10
Для пользования цифровым рублем нужно будет через банк завести специальный электронный кошелек. Операции с цифровым рублем будут совершаться через специальную платформу, оператором которой будет Банк России.
Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Тарифы на операции с третьей формой национальной валюты должен будет утвердить совет директоров Банка России. Также он определит сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций.
В начале июля Банк России сообщал, что рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, а его тестирование планируется начать в августе.
Как сообщал в июле заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Денис Поляков, пилотный проект по цифровому рублю стартует с оплаты по QR-коду через банковское приложение, позднее планируется добавить оплату через прикладывание смартфона. Возможность оплаты цифровым рублем офлайн появится не ранее, чем через полтора года, сказал он.
Цифровой рубль
Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты
Вчера, 12:57
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала