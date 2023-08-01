https://ria.ru/20230801/rotatsiya-1887526115.html

Российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки

Российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки - РИА Новости, 01.08.2023

Российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки

Высоты на северо-западе от Клещеевки находятся под контролем ВСУ, но российским военным удалось пресечь попытку провести там ротацию резервов, сообщил врио... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T09:54

2023-08-01T09:54

2023-08-01T09:54

специальная военная операция на украине

клещеевка

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Высоты на северо-западе от Клещеевки находятся под контролем ВСУ, но российским военным удалось пресечь попытку провести там ротацию резервов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "По Клещеевке, особенно в западной части, были пресечены достаточно серьезные попытки противника перебросить резервы, провести ротацию, потому что те подразделения врага, которое даже зашли на высоту, они уже на последнем издыхании. Но пресечена была попытка", - сказал Пушилин. Он уточнил, что высоты на северо-западе от Клещеевки "пока еще под контролем противника". Село Клещеевка находится на южном фланге обороны ВС РФ в районе Артемовска, было освобождено в конце января.

https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html

клещеевка

донецкая народная республика

артемовск

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клещеевка, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность