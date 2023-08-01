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Российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/rotatsiya-1887526115.html
Российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки
Российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки - РИА Новости, 01.08.2023
Российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки
Высоты на северо-западе от Клещеевки находятся под контролем ВСУ, но российским военным удалось пресечь попытку провести там ротацию резервов, сообщил врио... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:54
2023-08-01T09:54
специальная военная операция на украине
клещеевка
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Высоты на северо-западе от Клещеевки находятся под контролем ВСУ, но российским военным удалось пресечь попытку провести там ротацию резервов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "По Клещеевке, особенно в западной части, были пресечены достаточно серьезные попытки противника перебросить резервы, провести ротацию, потому что те подразделения врага, которое даже зашли на высоту, они уже на последнем издыхании. Но пресечена была попытка", - сказал Пушилин. Он уточнил, что высоты на северо-западе от Клещеевки "пока еще под контролем противника". Село Клещеевка находится на южном фланге обороны ВС РФ в районе Артемовска, было освобождено в конце января.
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клещеевка, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки

Пушилин: ВС России пресекли попытку ВСУ провести ротацию к северо-западу от Клещеевки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Высоты на северо-западе от Клещеевки находятся под контролем ВСУ, но российским военным удалось пресечь попытку провести там ротацию резервов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
«
"По Клещеевке, особенно в западной части, были пресечены достаточно серьезные попытки противника перебросить резервы, провести ротацию, потому что те подразделения врага, которое даже зашли на высоту, они уже на последнем издыхании. Но пресечена была попытка", - сказал Пушилин.
Он уточнил, что высоты на северо-западе от Клещеевки "пока еще под контролем противника".
Село Клещеевка находится на южном фланге обороны ВС РФ в районе Артемовска, было освобождено в конце января.
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаАртемовскДенис ПушилинВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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