Евросоюз призвал Россию не использовать атаки БПЛА как повод для эскалации
ЕС призвал Россию не использовать атаки БПЛА по Москве как повод для эскалации на Украине
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета в башне "IQ-квартал" делового центра "Москва-сити", поврежденной в результате атаки украинских беспилотников
Сотрудники следственного комитета в башне "IQ-квартал" делового центра "Москва-сити", поврежденной в результате атаки украинских беспилотников
БРЮССЕЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Евросоюз призвал Россию не использовать атаки БПЛА в Москве в качестве повода для эскалации конфликта на Украине, заявила представитель Еврокомиссии Набила Массрали.
"Мы в курсе сообщений о том, что дроны якобы летали над Московской областью. Мы не в курсе (их) происхождения, обстоятельств или других подробностей... Россия не должна использовать это как повод для дальнейшей эскалации", - сказала она в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Она также поставила под сомнение достоверность сообщений российской стороны об этих атаках дронов, объяснив такое отношение тем, что Россия якобы манипулирует информацией.
Ранее, комментируя нападения киевского режима на гражданскую инфраструктуру РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.
Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.