https://ria.ru/20230801/rossiya-1887629163.html

Евросоюз призвал Россию не использовать атаки БПЛА как повод для эскалации

Евросоюз призвал Россию не использовать атаки БПЛА как повод для эскалации - РИА Новости, 01.08.2023

Евросоюз призвал Россию не использовать атаки БПЛА как повод для эскалации

Евросоюз призвал Россию не использовать атаки БПЛА в Москве в качестве повода для эскалации конфликта на Украине, заявила представитель Еврокомиссии Набила... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:58

2023-08-01T15:58

2023-08-01T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

еврокомиссия

евросоюз

украина

набила массрали

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887521642_0:94:2908:1730_1920x0_80_0_0_a7c83870a924a798aa32ae87653c5864.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Евросоюз призвал Россию не использовать атаки БПЛА в Москве в качестве повода для эскалации конфликта на Украине, заявила представитель Еврокомиссии Набила Массрали. "Мы в курсе сообщений о том, что дроны якобы летали над Московской областью. Мы не в курсе (их) происхождения, обстоятельств или других подробностей... Россия не должна использовать это как повод для дальнейшей эскалации", - сказала она в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Она также поставила под сомнение достоверность сообщений российской стороны об этих атаках дронов, объяснив такое отношение тем, что Россия якобы манипулирует информацией. Ранее, комментируя нападения киевского режима на гражданскую инфраструктуру РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20230801/tsentry-1887544724.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, украина, набила массрали, ситуация в днр и лнр, москва