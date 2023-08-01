Глава Никарагуа заявил о решимости НАТО и США победить Россию
Ортега: НАТО и США полны решимости уничтожить Россию на фоне ее конфликта с Украиной
© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что НАТО и Соединенные Штаты полны решимости захватить Россию на фоне конфликта РФ с Украиной.
"Мы сейчас сталкиваемся с мировым конфликтом, где НАТО во главе с Соединенными Штатами полны решимости победить Российскую Федерацию. Это не просто конфликт между двумя государствами (РФ и Украиной - ред.), это война империалистов земли во главе с НАТО и США, которые пытаются уничтожить Россию, чтобы стать хозяевами планеты", - отметил Ортега во время празднования 44-й годовщины основания воздушных сил страны Никарагуа.
Президент также отметил, что конфликт на Украине истощает экономику и социальную стабильность как в европейских странах, так и в США. "Нет другой альтернативы (решения конфликта - ред.), кроме мира... и то, что НАТО уходит и позволяет России с Украиной достичь соглашения для достижения мира, потому что Россия не стремится... оккупировать Украину", - подчеркнул Ортега.
Президент Никарагуа в апреле заявлял, что Россия на Украине ведет военный конфликт за мир в окружении "международного террористического оркестра" из стран НАТО, которым дирижируют США.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.