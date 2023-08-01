https://ria.ru/20230801/rossiya-1887621095.html

Глава Никарагуа заявил о решимости НАТО и США победить Россию

Глава Никарагуа заявил о решимости НАТО и США победить Россию - РИА Новости, 01.08.2023

Глава Никарагуа заявил о решимости НАТО и США победить Россию

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что НАТО и Соединенные Штаты полны решимости захватить Россию на фоне конфликта РФ с Украиной. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:19

2023-08-01T15:19

2023-08-01T15:19

специальная военная операция на украине

россия

никарагуа

украина

даниэль ортега

нато

в мире

сша

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что НАТО и Соединенные Штаты полны решимости захватить Россию на фоне конфликта РФ с Украиной. "Мы сейчас сталкиваемся с мировым конфликтом, где НАТО во главе с Соединенными Штатами полны решимости победить Российскую Федерацию. Это не просто конфликт между двумя государствами (РФ и Украиной - ред.), это война империалистов земли во главе с НАТО и США, которые пытаются уничтожить Россию, чтобы стать хозяевами планеты", - отметил Ортега во время празднования 44-й годовщины основания воздушных сил страны Никарагуа. Президент также отметил, что конфликт на Украине истощает экономику и социальную стабильность как в европейских странах, так и в США. "Нет другой альтернативы (решения конфликта - ред.), кроме мира... и то, что НАТО уходит и позволяет России с Украиной достичь соглашения для достижения мира, потому что Россия не стремится... оккупировать Украину", - подчеркнул Ортега. Президент Никарагуа в апреле заявлял, что Россия на Украине ведет военный конфликт за мир в окружении "международного террористического оркестра" из стран НАТО, которым дирижируют США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230728/amerika-1886751547.html

https://ria.ru/20230722/selak-1885632538.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, никарагуа, украина, даниэль ортега, нато, в мире, сша, ситуация в днр и лнр