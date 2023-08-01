https://ria.ru/20230801/rossiya-1887530774.html

Только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил Нарышкин

Только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.08.2023

Только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил Нарышкин

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, напоминает о том, что только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил глава Службы... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:32

2023-08-01T10:32

2023-08-01T11:47

россия

российская империя

сергей нарышкин

российское историческое общество

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, напоминает о том, что только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Первое августа, День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, ещё и ещё раз напоминает нам о том, что только единство общества делает Россию несокрушимой. Я уверен, что так будет всегда", - сказал он. Принимая участие в церемонии возложения цветов к обелиску "Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов" и к могиле Верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской империи великого князя Николая Николаевича-младшего, Нарышкин напомнил, что 1 августа официально отмечается как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, уже на протяжении 10 лет. По словам Нарышкина, русская армия сыграла тогда колоссальную роль в победе союзников над врагом, но война обернулась для нашей страны трагедией, "парадоксальным итогом", когда Россия "фактически проиграла потерпевший поражение стороне". Это произошло из-за того, что правящие элиты Царской России и их внутренние политические противники не смогли сохранить единство страны перед внешней угрозой, а внешние враги делали всё, чтобы усилить раскол общества на две непримиримые части, подчеркнул председатель РИО. "Именно в те годы австрийский генштаб впервые вооружил против России украинских националистов, так называемых сечевых стрельцов", - заметил Нарышкин. По его словам, потребовалось время, чтобы осознать горькие уроки. Но уже 20 лет спустя, столкнувшись с агрессией гитлеровской Германии, СССР встретил врага единым несокрушимым фронтом. Памятник и часовня Спаса Преображения, где захоронены останки, находятся в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны. Он расположен на территории бывшего Братского воинского кладбища, где с 1915 года погребались останки солдат и офицеров, погибших в ходе конфликта.

https://ria.ru/20230801/pamyat-1887490464.html

https://ria.ru/20230729/voyna-1886994227.html

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российская империя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, российская империя, сергей нарышкин, российское историческое общество, общество