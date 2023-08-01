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Только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.08.2023
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10:32 01.08.2023 (обновлено: 11:47 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/rossiya-1887530774.html
Только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил Нарышкин
Только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.08.2023
Только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил Нарышкин
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, напоминает о том, что только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил глава Службы... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:32
2023-08-01T11:47
россия
российская империя
сергей нарышкин
российское историческое общество
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, напоминает о том, что только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Первое августа, День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, ещё и ещё раз напоминает нам о том, что только единство общества делает Россию несокрушимой. Я уверен, что так будет всегда", - сказал он. Принимая участие в церемонии возложения цветов к обелиску "Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов" и к могиле Верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской империи великого князя Николая Николаевича-младшего, Нарышкин напомнил, что 1 августа официально отмечается как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, уже на протяжении 10 лет. По словам Нарышкина, русская армия сыграла тогда колоссальную роль в победе союзников над врагом, но война обернулась для нашей страны трагедией, "парадоксальным итогом", когда Россия "фактически проиграла потерпевший поражение стороне". Это произошло из-за того, что правящие элиты Царской России и их внутренние политические противники не смогли сохранить единство страны перед внешней угрозой, а внешние враги делали всё, чтобы усилить раскол общества на две непримиримые части, подчеркнул председатель РИО. "Именно в те годы австрийский генштаб впервые вооружил против России украинских националистов, так называемых сечевых стрельцов", - заметил Нарышкин. По его словам, потребовалось время, чтобы осознать горькие уроки. Но уже 20 лет спустя, столкнувшись с агрессией гитлеровской Германии, СССР встретил врага единым несокрушимым фронтом. Памятник и часовня Спаса Преображения, где захоронены останки, находятся в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны. Он расположен на территории бывшего Братского воинского кладбища, где с 1915 года погребались останки солдат и офицеров, погибших в ходе конфликта.
https://ria.ru/20230801/pamyat-1887490464.html
https://ria.ru/20230729/voyna-1886994227.html
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россия, российская империя, сергей нарышкин, российское историческое общество, общество
Россия, Российская империя, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Общество
Только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил Нарышкин

Нарышкин: Первая мировая напоминает, что лишь единство общества делает Россию несокрушимой

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на торжественной церемонии возложения цветов к обелиску павшим в Мировой войне 1914-1918 годов в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на торжественной церемонии возложения цветов к обелиску павшим в Мировой войне 1914-1918 годов в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на торжественной церемонии возложения цветов к обелиску павшим в Мировой войне 1914-1918 годов в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, напоминает о том, что только единство общества делает Россию несокрушимой, заявил глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Первое августа, День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, ещё и ещё раз напоминает нам о том, что только единство общества делает Россию несокрушимой. Я уверен, что так будет всегда", - сказал он.
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Принимая участие в церемонии возложения цветов к обелиску "Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов" и к могиле Верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской империи великого князя Николая Николаевича-младшего, Нарышкин напомнил, что 1 августа официально отмечается как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, уже на протяжении 10 лет.
По словам Нарышкина, русская армия сыграла тогда колоссальную роль в победе союзников над врагом, но война обернулась для нашей страны трагедией, "парадоксальным итогом", когда Россия "фактически проиграла потерпевший поражение стороне". Это произошло из-за того, что правящие элиты Царской России и их внутренние политические противники не смогли сохранить единство страны перед внешней угрозой, а внешние враги делали всё, чтобы усилить раскол общества на две непримиримые части, подчеркнул председатель РИО.
"Именно в те годы австрийский генштаб впервые вооружил против России украинских националистов, так называемых сечевых стрельцов", - заметил Нарышкин. По его словам, потребовалось время, чтобы осознать горькие уроки. Но уже 20 лет спустя, столкнувшись с агрессией гитлеровской Германии, СССР встретил врага единым несокрушимым фронтом.
Памятник и часовня Спаса Преображения, где захоронены останки, находятся в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны. Он расположен на территории бывшего Братского воинского кладбища, где с 1915 года погребались останки солдат и офицеров, погибших в ходе конфликта.
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