https://ria.ru/20230801/reznikov-1887547473.html

В Раде считают, что министр обороны Украины станет новым послом в Лондоне

В Раде считают, что министр обороны Украины станет новым послом в Лондоне - РИА Новости, 01.08.2023

В Раде считают, что министр обороны Украины станет новым послом в Лондоне

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает в своем телеграм-канале, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с должности и назначить РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:46

2023-08-01T11:46

2023-08-01T11:46

в мире

украина

алексей резников

великобритания

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает в своем телеграм-канале, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании. Ранее Владимир Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который до этого подверг критике слова Зеленского о готовности каждое утро благодарить британского министра обороны Бена Уоллеса за военную помощь. "Алексея Резникова могут назначить послом в Британии. В офисе президента уже давно думают снять Резникова с поста главы минобороны. Еще после яиц по 17 гривен были активные попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова. Зато Резников и сам не прочь уйти с должности министра. Он очень хотел перейти в министерство юстиции", - написал Гончаренко. По его информации, после увольнения Пристайко с должности посла в Великобритании в офисе Зеленского решили назначить на эту должность Резникова. В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html

https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885455362.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, алексей резников, великобритания, алексей гончаренко, верховная рада украины