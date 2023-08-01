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"Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт мостов в Мариуполе - РИА Новости, 01.08.2023
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17:15 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/remont-1887650465.html
"Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт мостов в Мариуполе
"Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт мостов в Мариуполе - РИА Новости, 01.08.2023
"Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт мостов в Мариуполе
Госкомпания "Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:15
2023-08-01T17:15
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба компании. "К концу года строители государственной компании "Автодор" завершат капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Сейчас средняя техническая готовность 5-ти искусственных сооружений (ИССО) 50%", - говорится в сообщении. Отмечается, что строители полностью демонтировали старые мосты, разрушенные обстрелами ВСУ и приступили к возведению новых. Общая протяженность всех искусственных сооружений около 750 метров. На пяти объектах задействованы свыше 100 специалистов и более 20 единиц техники.
https://ria.ru/20230718/mariupol-1884907378.html
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мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт мостов в Мариуполе

Госкомпания "Автодор" к концу года завершит ремонт семи мостов в Мариуполе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВосстановление поврежденного моста
Восстановление поврежденного моста - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости
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Восстановление поврежденного моста. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба компании.
"К концу года строители государственной компании "Автодор" завершат капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Сейчас средняя техническая готовность 5-ти искусственных сооружений (ИССО) 50%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строители полностью демонтировали старые мосты, разрушенные обстрелами ВСУ и приступили к возведению новых. Общая протяженность всех искусственных сооружений около 750 метров. На пяти объектах задействованы свыше 100 специалистов и более 20 единиц техники.
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