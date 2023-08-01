https://ria.ru/20230801/remont-1887650465.html

"Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт мостов в Мариуполе

"Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт мостов в Мариуполе - РИА Новости, 01.08.2023

"Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт мостов в Мариуполе

Госкомпания "Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:15

2023-08-01T17:15

2023-08-01T17:15

мариуполь

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808171184_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_d31200faa2337354010f0162de6a4ed4.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" к концу года завершит капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба компании. "К концу года строители государственной компании "Автодор" завершат капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Сейчас средняя техническая готовность 5-ти искусственных сооружений (ИССО) 50%", - говорится в сообщении. Отмечается, что строители полностью демонтировали старые мосты, разрушенные обстрелами ВСУ и приступили к возведению новых. Общая протяженность всех искусственных сооружений около 750 метров. На пяти объектах задействованы свыше 100 специалистов и более 20 единиц техники.

https://ria.ru/20230718/mariupol-1884907378.html

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины