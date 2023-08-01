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На Украине создадут электронный реестр резервистов - РИА Новости, 01.08.2023
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08:31 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/reestr-1887514499.html
На Украине создадут электронный реестр резервистов
На Украине создадут электронный реестр резервистов - РИА Новости, 01.08.2023
На Украине создадут электронный реестр резервистов
Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что создается электронный реестр военнообязанных для отслеживания их движения и снижения рисков... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T08:31
2023-08-01T08:31
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что создается электронный реестр военнообязанных для отслеживания их движения и снижения рисков коррупции в ходе мобилизации. "Мы заканчиваем обрабатывать все документы, которые у нас есть, еще несколько месяцев, и мы надеемся закончить. Уже пошла совместная работа среди министерств, мы подписываем совместные приказы с 8 министерствами, чтобы наш реестр резервистов, который будет введен, работал реестром государственным, где мы будем видеть каждого военнообязанного, его движение и будет тяжело сделать какие-то незаконные шаги", - сказал Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, среди задач, которые сегодня стоят - соблюдение законодательства, минимизация рисков коррупции. Он отметил, что до конца года также планируется заменить треть руководящего состава военкоматов людьми, которые имеют боевой опыт. Павлюк также признал, что существует большая проблема уклонения от мобилизации. В частности, речь о телеграм-каналах, информирующих о работе военкоматов. "Она нарастает. Это препятствие действиям вооруженных сил. Рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят внимание. Если бы все было по закону, не было бы таких проблем. Прошла мобилизация, каждый гражданин пришел, стал на учет согласно своей очереди, получил вызов и выполняет свои обязанности. Это большая проблема, над которой мы работаем", - добавил Павлюк. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html
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в мире, украина
В мире, Украина
На Украине создадут электронный реестр резервистов

Замглавы Минобороны Украины анонсировал создание электронного реестра военнообязанных

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что создается электронный реестр военнообязанных для отслеживания их движения и снижения рисков коррупции в ходе мобилизации.
"Мы заканчиваем обрабатывать все документы, которые у нас есть, еще несколько месяцев, и мы надеемся закончить. Уже пошла совместная работа среди министерств, мы подписываем совместные приказы с 8 министерствами, чтобы наш реестр резервистов, который будет введен, работал реестром государственным, где мы будем видеть каждого военнообязанного, его движение и будет тяжело сделать какие-то незаконные шаги", - сказал Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона.
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По его словам, среди задач, которые сегодня стоят - соблюдение законодательства, минимизация рисков коррупции. Он отметил, что до конца года также планируется заменить треть руководящего состава военкоматов людьми, которые имеют боевой опыт. Павлюк также признал, что существует большая проблема уклонения от мобилизации. В частности, речь о телеграм-каналах, информирующих о работе военкоматов.
"Она нарастает. Это препятствие действиям вооруженных сил. Рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят внимание. Если бы все было по закону, не было бы таких проблем. Прошла мобилизация, каждый гражданин пришел, стал на учет согласно своей очереди, получил вызов и выполняет свои обязанности. Это большая проблема, над которой мы работаем", - добавил Павлюк.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.
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