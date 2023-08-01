Рейтинг@Mail.ru
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили брошенную коляску с младенцем - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/rebenok-1887504941.html
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили брошенную коляску с младенцем
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили брошенную коляску с младенцем - РИА Новости, 01.08.2023
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили брошенную коляску с младенцем
Младенца в коляске без родителей обнаружили во вторник во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T06:17
2023-08-01T06:17
комсомольск-на-амуре
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Младенца в коляске без родителей обнаружили во вторник во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Мальчик, на вид месяцев шесть от роду, был обнаружен сегодня в коляске в 6.29 местного времени во дворе жилого дома на улице Победы, 75 в Комсомольске-на-Амуре. В 7.35 младенец был доставлен на стацию скорой медпомощи. Угрозы его жизни нет. Находится сейчас в детской городской больнице", - сообщила агентству представитель прокуратуры региона. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с обнаружением ребенка без присмотра взрослых. Ведутся поиски родителей (законных представителей) малыша. По информации из местных соцсетей, насквозь промокшую голубую коляску с малышом увидели сотрудники близлежащего магазина "Луч" во дворах жилого дома за торговой точкой. Младенец не плакал, сосал соску. Никаких документов и вещей в коляске не было. Сообщается, что возможно ребенок провел здесь всю ночь. Похожую коляску видели в районе детсада №29, расположенного неподалеку. Предполагается, что семья ребенка может проживать на улице Лазо, 25. Коляска визуально недешевая, сам малыш не выглядит истощенным.
https://ria.ru/20230526/mladenets-1874283341.html
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
комсомольск-на-амуре, происшествия
Комсомольск-на-Амуре, Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили брошенную коляску с младенцем

Во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре обнаружили младенца в коляске без родителей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Младенца в коляске без родителей обнаружили во вторник во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
«
"Мальчик, на вид месяцев шесть от роду, был обнаружен сегодня в коляске в 6.29 местного времени во дворе жилого дома на улице Победы, 75 в Комсомольске-на-Амуре. В 7.35 младенец был доставлен на стацию скорой медпомощи. Угрозы его жизни нет. Находится сейчас в детской городской больнице", - сообщила агентству представитель прокуратуры региона.
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с обнаружением ребенка без присмотра взрослых. Ведутся поиски родителей (законных представителей) малыша.
По информации из местных соцсетей, насквозь промокшую голубую коляску с малышом увидели сотрудники близлежащего магазина "Луч" во дворах жилого дома за торговой точкой. Младенец не плакал, сосал соску. Никаких документов и вещей в коляске не было. Сообщается, что возможно ребенок провел здесь всю ночь. Похожую коляску видели в районе детсада №29, расположенного неподалеку. Предполагается, что семья ребенка может проживать на улице Лазо, 25. Коляска визуально недешевая, сам малыш не выглядит истощенным.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В мусорном контейнере в центре Челябинска нашли младенца
26 мая, 11:23
 
Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала