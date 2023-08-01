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В Комсомольске-на-Амуре обнаружили брошенную коляску с младенцем
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили брошенную коляску с младенцем - РИА Новости, 01.08.2023
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили брошенную коляску с младенцем
Младенца в коляске без родителей обнаружили во вторник во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T06:17
2023-08-01T06:17
2023-08-01T06:17
комсомольск-на-амуре
происшествия
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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Младенца в коляске без родителей обнаружили во вторник во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Мальчик, на вид месяцев шесть от роду, был обнаружен сегодня в коляске в 6.29 местного времени во дворе жилого дома на улице Победы, 75 в Комсомольске-на-Амуре. В 7.35 младенец был доставлен на стацию скорой медпомощи. Угрозы его жизни нет. Находится сейчас в детской городской больнице", - сообщила агентству представитель прокуратуры региона. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с обнаружением ребенка без присмотра взрослых. Ведутся поиски родителей (законных представителей) малыша. По информации из местных соцсетей, насквозь промокшую голубую коляску с малышом увидели сотрудники близлежащего магазина "Луч" во дворах жилого дома за торговой точкой. Младенец не плакал, сосал соску. Никаких документов и вещей в коляске не было. Сообщается, что возможно ребенок провел здесь всю ночь. Похожую коляску видели в районе детсада №29, расположенного неподалеку. Предполагается, что семья ребенка может проживать на улице Лазо, 25. Коляска визуально недешевая, сам малыш не выглядит истощенным.
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комсомольск-на-амуре, происшествия
Комсомольск-на-Амуре, Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили брошенную коляску с младенцем
Во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре обнаружили младенца в коляске без родителей
ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Младенца в коляске без родителей обнаружили во вторник во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
«
"Мальчик, на вид месяцев шесть от роду, был обнаружен сегодня в коляске в 6.29 местного времени во дворе жилого дома на улице Победы, 75 в Комсомольске-на-Амуре. В 7.35 младенец был доставлен на стацию скорой медпомощи. Угрозы его жизни нет. Находится сейчас в детской городской больнице", - сообщила агентству представитель прокуратуры региона.
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с обнаружением ребенка без присмотра взрослых. Ведутся поиски родителей (законных представителей) малыша.
По информации из местных соцсетей, насквозь промокшую голубую коляску с малышом увидели сотрудники близлежащего магазина "Луч" во дворах жилого дома за торговой точкой. Младенец не плакал, сосал соску. Никаких документов и вещей в коляске не было. Сообщается, что возможно ребенок провел здесь всю ночь. Похожую коляску видели в районе детсада №29, расположенного неподалеку. Предполагается, что семья ребенка может проживать на улице Лазо, 25. Коляска визуально недешевая, сам малыш не выглядит истощенным.
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