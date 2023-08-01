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США одобрили продажу Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS

США одобрили продажу Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS - РИА Новости, 01.08.2023

США одобрили продажу Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS

Госдеп одобрил продажу услуг по модернизации для Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS на 395 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T23:51

2023-08-01T23:51

2023-08-01T23:57

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Госдеп одобрил продажу услуг по модернизации для Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS на 395 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.Как говорится в сообщении, госдеп одобрил улучшение установок и сопутствующего оборудования."Правительство Финляндии запрашивало продажу (услуг по) модернизации до варианта M270A2 их установок M270A1 MLRS. Модернизация будет включать: системы внутренней связи; стойки радиосвязи; пулеметные установки; комплект для интеграции транспортных средств системы управления боем", - говорится в сообщении.Предполагаемая стоимость контракта составит 395 миллионов долларов, говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20230731/finlyandiya-1887376713.html

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финляндия, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, в мире