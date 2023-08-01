Рейтинг@Mail.ru
США одобрили продажу Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 01.08.2023 (обновлено: 23:57 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/rakety-1887700828.html
США одобрили продажу Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS
США одобрили продажу Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS - РИА Новости, 01.08.2023
США одобрили продажу Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS
Госдеп одобрил продажу услуг по модернизации для Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS на 395 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T23:51
2023-08-01T23:57
финляндия
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155932/36/1559323625_0:61:1056:655_1920x0_80_0_0_f965e467bffabb7f15a2050cb7e3d42b.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Госдеп одобрил продажу услуг по модернизации для Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS на 395 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.Как говорится в сообщении, госдеп одобрил улучшение установок и сопутствующего оборудования."Правительство Финляндии запрашивало продажу (услуг по) модернизации до варианта M270A2 их установок M270A1 MLRS. Модернизация будет включать: системы внутренней связи; стойки радиосвязи; пулеметные установки; комплект для интеграции транспортных средств системы управления боем", - говорится в сообщении.Предполагаемая стоимость контракта составит 395 миллионов долларов, говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20230731/finlyandiya-1887376713.html
финляндия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155932/36/1559323625_34:0:1030:747_1920x0_80_0_0_1e765aa4c8be8b6eb44860db44c65046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, в мире
Финляндия, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, В мире
США одобрили продажу Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS

США одобрили продажу Финляндии пусковых ракетных установок на 395 миллионов долларов MLRS

© Фото : public domainCистема залпового огня MLRS
Cистема залпового огня MLRS - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : public domain
Cистема залпового огня MLRS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Госдеп одобрил продажу услуг по модернизации для Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS на 395 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Как говорится в сообщении, госдеп одобрил улучшение установок и сопутствующего оборудования.
"Правительство Финляндии запрашивало продажу (услуг по) модернизации до варианта M270A2 их установок M270A1 MLRS. Модернизация будет включать: системы внутренней связи; стойки радиосвязи; пулеметные установки; комплект для интеграции транспортных средств системы управления боем", - говорится в сообщении.
Предполагаемая стоимость контракта составит 395 миллионов долларов, говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев: Финляндия осознанно идет на конфронтацию с Россией
31 июля, 15:21
 
ФинляндияСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала