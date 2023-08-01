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Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран - РИА Новости, 01.08.2023
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01:30 01.08.2023 (обновлено: 05:54 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/rakety-1887492752.html
Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран
Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран - РИА Новости, 01.08.2023
Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран
Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт министерства обороны страны в размере 501,7 миллиона долларов на производство и... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T01:30
2023-08-01T05:54
сша
австралия
индия
lockheed martin
пентагон
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт министерства обороны страны в размере 501,7 миллиона долларов на производство и поставку ракетных систем "воздух-поверхность" в рамках бюджета армии США, а также иностранной продажи Австралии, Индии, Нидерландов и Франции, говорится в заявлении Пентагона."Lockheed Martin получил изменение к контракту на 501,7 миллиона долларов для производства и поставки ракетных систем "воздух-поверхность", - указано в сообщении ведомства.Работы в рамках контракта будут выполнены до 30 сентября 2026 года. Средства выделяются в рамках бюджета армии США, а также "иностранных военных продаж" Австралии, Индии, Нидерландов и Франции.
https://ria.ru/20230801/abrams-1887490101.html
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сша, австралия, индия, lockheed martin , пентагон, в мире
США, Австралия, Индия, Lockheed Martin , Пентагон, В мире
Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран

США заключили контракт на поставку ракет для Австралии, Индии, Нидерландов и Франции

© Flickr / James EmeryРакеты Hellfire
Ракеты Hellfire - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Flickr / James Emery
Ракеты Hellfire. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт министерства обороны страны в размере 501,7 миллиона долларов на производство и поставку ракетных систем "воздух-поверхность" в рамках бюджета армии США, а также иностранной продажи Австралии, Индии, Нидерландов и Франции, говорится в заявлении Пентагона.
"Lockheed Martin получил изменение к контракту на 501,7 миллиона долларов для производства и поставки ракетных систем "воздух-поверхность", - указано в сообщении ведомства.
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams
00:42
Работы в рамках контракта будут выполнены до 30 сентября 2026 года. Средства выделяются в рамках бюджета армии США, а также "иностранных военных продаж" Австралии, Индии, Нидерландов и Франции.
 
СШААвстралияИндияLockheed MartinПентагонВ мире
 
 
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