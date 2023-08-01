https://ria.ru/20230801/rakety-1887492752.html

Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран

Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран - РИА Новости, 01.08.2023

Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран

Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт министерства обороны страны в размере 501,7 миллиона долларов на производство и... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T01:30

2023-08-01T01:30

2023-08-01T05:54

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт министерства обороны страны в размере 501,7 миллиона долларов на производство и поставку ракетных систем "воздух-поверхность" в рамках бюджета армии США, а также иностранной продажи Австралии, Индии, Нидерландов и Франции, говорится в заявлении Пентагона."Lockheed Martin получил изменение к контракту на 501,7 миллиона долларов для производства и поставки ракетных систем "воздух-поверхность", - указано в сообщении ведомства.Работы в рамках контракта будут выполнены до 30 сентября 2026 года. Средства выделяются в рамках бюджета армии США, а также "иностранных военных продаж" Австралии, Индии, Нидерландов и Франции.

https://ria.ru/20230801/abrams-1887490101.html

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сша, австралия, индия, lockheed martin , пентагон, в мире