https://ria.ru/20230801/rakety-1887492752.html
Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран
Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран - РИА Новости, 01.08.2023
Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран
Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт министерства обороны страны в размере 501,7 миллиона долларов на производство и... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T01:30
2023-08-01T01:30
2023-08-01T05:54
сша
австралия
индия
lockheed martin
пентагон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137417/65/1374176574_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_f2302512f85460e8986c22019ddfdd2f.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт министерства обороны страны в размере 501,7 миллиона долларов на производство и поставку ракетных систем "воздух-поверхность" в рамках бюджета армии США, а также иностранной продажи Австралии, Индии, Нидерландов и Франции, говорится в заявлении Пентагона."Lockheed Martin получил изменение к контракту на 501,7 миллиона долларов для производства и поставки ракетных систем "воздух-поверхность", - указано в сообщении ведомства.Работы в рамках контракта будут выполнены до 30 сентября 2026 года. Средства выделяются в рамках бюджета армии США, а также "иностранных военных продаж" Австралии, Индии, Нидерландов и Франции.
https://ria.ru/20230801/abrams-1887490101.html
сша
австралия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137417/65/1374176574_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12fb78ca809f0b2ff664e82caa77e380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, австралия, индия, lockheed martin , пентагон, в мире
США, Австралия, Индия, Lockheed Martin , Пентагон, В мире
Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран
США заключили контракт на поставку ракет для Австралии, Индии, Нидерландов и Франции
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт министерства обороны страны в размере 501,7 миллиона долларов на производство и поставку ракетных систем "воздух-поверхность" в рамках бюджета армии США, а также иностранной продажи Австралии, Индии, Нидерландов и Франции, говорится в заявлении Пентагона.
"Lockheed Martin получил изменение к контракту на 501,7 миллиона долларов для производства и поставки ракетных систем "воздух-поверхность", - указано в сообщении ведомства.
Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams
Работы в рамках контракта будут выполнены до 30 сентября 2026 года. Средства выделяются в рамках бюджета армии США, а также "иностранных военных продаж" Австралии, Индии, Нидерландов и Франции.