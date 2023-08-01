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Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и 16 снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости, 01.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и 16 снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник и 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:31
2023-08-01T13:31
2023-08-01T13:31
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник и 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Залиман Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Спорное, Берестовое, Кременец, Вольное Донецкой Народной Республики, Мичурина, Балочки, Конские Раздоры Запорожской области, Старая Збурьевка, Раденск и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5402 беспилотных летательных аппарата, 427 зенитных ракетных комплексов, 11067 танков и других боевых бронированных машин, 1141 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5699 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12003 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887378628.html
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луганская народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и 16 снарядов HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 21 украинский беспилотник и 16 снарядов HIMARS