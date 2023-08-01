https://ria.ru/20230801/pvo-1887590503.html

Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и 16 снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости, 01.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и 16 снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник и 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:31

2023-08-01T13:31

2023-08-01T13:31

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник и 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Залиман Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Спорное, Берестовое, Кременец, Вольное Донецкой Народной Республики, Мичурина, Балочки, Конские Раздоры Запорожской области, Старая Збурьевка, Раденск и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5402 беспилотных летательных аппарата, 427 зенитных ракетных комплексов, 11067 танков и других боевых бронированных машин, 1141 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5699 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12003 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887378628.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)