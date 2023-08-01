https://ria.ru/20230801/putin-1887570896.html

В Британии предупредили о катастрофе из-за ответа Путина Западу

В Британии предупредили о катастрофе из-за ответа Путина Западу - РИА Новости, 01.08.2023

В Британии предупредили о катастрофе из-за ответа Путина Западу

Санкции против России загнали Запад в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей, пишет Саймон Дженкинс в статье для издания The... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:40

2023-08-01T12:40

2023-08-01T13:17

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Санкции против России загнали Запад в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей, пишет Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian."Ограничения оказались совершенно неэффективными в плане влияния на ход и возможный итог украинского конфликта. Европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны Москвы", — говорится в публикации. По мнению автора, Запад оказался в ловушке из-за того, что гордость не позволяет ему остановиться. "Я пытался, но не нашел доказательств того, что правительство Великобритании — или вообще любые западные власти — делало прогноз последствий санкций до их введения. Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы", — пишет Дженкинс. Он приходит к выводу, что настало время для переговоров с Россией, даже если это подорвет веру США и Европы в излюбленное оружие агрессии — экономические санкции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230801/rossiya-1887530177.html

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в мире, россия, сша, великобритания, владимир путин