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В Британии предупредили о катастрофе из-за ответа Путина Западу - РИА Новости, 01.08.2023
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12:40 01.08.2023 (обновлено: 13:17 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/putin-1887570896.html
В Британии предупредили о катастрофе из-за ответа Путина Западу
В Британии предупредили о катастрофе из-за ответа Путина Западу - РИА Новости, 01.08.2023
В Британии предупредили о катастрофе из-за ответа Путина Западу
Санкции против России загнали Запад в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей, пишет Саймон Дженкинс в статье для издания The... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:40
2023-08-01T13:17
в мире
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сша
великобритания
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Санкции против России загнали Запад в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей, пишет Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian."Ограничения оказались совершенно неэффективными в плане влияния на ход и возможный итог украинского конфликта. Европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны Москвы", — говорится в публикации. По мнению автора, Запад оказался в ловушке из-за того, что гордость не позволяет ему остановиться. "Я пытался, но не нашел доказательств того, что правительство Великобритании — или вообще любые западные власти — делало прогноз последствий санкций до их введения. Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы", — пишет Дженкинс. Он приходит к выводу, что настало время для переговоров с Россией, даже если это подорвет веру США и Европы в излюбленное оружие агрессии — экономические санкции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230801/rossiya-1887530177.html
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в мире, россия, сша, великобритания, владимир путин
В мире, Россия, США, Великобритания, Владимир Путин
В Британии предупредили о катастрофе из-за ответа Путина Западу

The Guardian: санкции Запада против России загнали его в ловушку и привели к катастрофе

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Санкции против России загнали Запад в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей, пишет Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian.
"Ограничения оказались совершенно неэффективными в плане влияния на ход и возможный итог украинского конфликта. Европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны Москвы", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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По мнению автора, Запад оказался в ловушке из-за того, что гордость не позволяет ему остановиться.
"Я пытался, но не нашел доказательств того, что правительство Великобритании — или вообще любые западные власти — делало прогноз последствий санкций до их введения. Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы", — пишет Дженкинс.

Он приходит к выводу, что настало время для переговоров с Россией, даже если это подорвет веру США и Европы в излюбленное оружие агрессии — экономические санкции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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