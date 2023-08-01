https://ria.ru/20230801/putin-1887570896.html
В Британии предупредили о катастрофе из-за ответа Путина Западу
В Британии предупредили о катастрофе из-за ответа Путина Западу - РИА Новости, 01.08.2023
В Британии предупредили о катастрофе из-за ответа Путина Западу
Санкции против России загнали Запад в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей, пишет Саймон Дженкинс в статье для издания The... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:40
2023-08-01T12:40
2023-08-01T13:17
в мире
россия
сша
великобритания
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880140625_124:631:2642:2048_1920x0_80_0_0_f63905ecfc01c49f6a531e8c88482645.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Санкции против России загнали Запад в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей, пишет Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian."Ограничения оказались совершенно неэффективными в плане влияния на ход и возможный итог украинского конфликта. Европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны Москвы", — говорится в публикации. По мнению автора, Запад оказался в ловушке из-за того, что гордость не позволяет ему остановиться. "Я пытался, но не нашел доказательств того, что правительство Великобритании — или вообще любые западные власти — делало прогноз последствий санкций до их введения. Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы", — пишет Дженкинс. Он приходит к выводу, что настало время для переговоров с Россией, даже если это подорвет веру США и Европы в излюбленное оружие агрессии — экономические санкции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230801/rossiya-1887530177.html
https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887523512.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880140625_0:66:2642:2048_1920x0_80_0_0_87a4da91450dcd2a6c3208c213bed88c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, великобритания, владимир путин
В мире, Россия, США, Великобритания, Владимир Путин
В Британии предупредили о катастрофе из-за ответа Путина Западу
The Guardian: санкции Запада против России загнали его в ловушку и привели к катастрофе
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Санкции против России загнали Запад в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей, пишет Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian
.
"Ограничения оказались совершенно неэффективными в плане влияния на ход и возможный итог украинского конфликта. Европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны Москвы", — говорится в публикации.
Они в шоке. В Китае заявили о панике Запада из-за поступка Путина
По мнению автора, Запад оказался в ловушке из-за того, что гордость не позволяет ему остановиться.
"Я пытался, но не нашел доказательств того, что правительство Великобритании — или вообще любые западные власти — делало прогноз последствий санкций до их введения. Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы", — пишет Дженкинс.
Он приходит к выводу, что настало время для переговоров с Россией, даже если это подорвет веру США и Европы в излюбленное оружие агрессии — экономические санкции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Слова Зеленского о будущем Путина шокировали пользователей Сети