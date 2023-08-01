https://ria.ru/20230801/pushkov-1887507623.html
Пушков раскрыл сенсационный сценарий выборов в США
Пушков раскрыл сенсационный сценарий выборов в США - РИА Новости, 01.08.2023
Пушков раскрыл сенсационный сценарий выборов в США
Судебные тяжбы и коррупционные расследования могут "выбить" из президентской гонки в США Дональда Трампа и нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, такое мнение РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T07:05
2023-08-01T07:05
2023-08-01T07:05
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
алексей пушков
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Судебные тяжбы и коррупционные расследования могут "выбить" из президентской гонки в США Дональда Трампа и нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."Вокруг президента Байдена и его сына накапливается критическая масса разоблачений. Их пытаются нейтрализовать через "охоту на Трампа", но прикрыть таким образом все более уязвимого президента Байдена у демократов может не получиться", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, Трамп может выбыть из гонки, если ему не удастся "отбиться" от обвинений, а Байден — в силу коррупционных скандалов либо по состоянию здоровья. "И в этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами", - резюмировал Пушков.Трампу на прошлой неделе были предъявлены два новых пункта обвинения, касающиеся уничтожения записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго. Помимо этого, ему был предъявлен еще один пункт обвинения касательно "умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США". Трамп называет уголовные дела вмешательством в выборы, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения.Комитет по надзору палаты представителей конгресса США ранее заявил, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме подчеркивают, что Байден-старший в бизнес сына вовлечен никогда не был.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.
https://ria.ru/20230725/vybory-1886271745.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, алексей пушков
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Алексей Пушков
Пушков раскрыл сенсационный сценарий выборов в США
Сенатор Пушков: Байден и Трамп могут выбыть из президентской гонки в США
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости.
Судебные тяжбы и коррупционные расследования могут "выбить" из президентской гонки в США Дональда Трампа и нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, такое мнение
выразил сенатор Алексей Пушков.
"Вокруг президента Байдена и его сына накапливается критическая масса разоблачений. Их пытаются нейтрализовать через "охоту на Трампа", но прикрыть таким образом все более уязвимого президента Байдена у демократов может не получиться", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, Трамп может выбыть из гонки, если ему не удастся "отбиться" от обвинений, а Байден — в силу коррупционных скандалов либо по состоянию здоровья. "И в этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами", - резюмировал Пушков.
Трампу на прошлой неделе были предъявлены два новых пункта обвинения, касающиеся уничтожения записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго. Помимо этого, ему был предъявлен еще один пункт обвинения касательно "умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США". Трамп называет уголовные дела вмешательством в выборы, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения.
Комитет по надзору палаты представителей конгресса США ранее заявил, что Хантер Байден
не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме подчеркивают, что Байден-старший в бизнес сына вовлечен никогда не был.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.
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