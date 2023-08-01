https://ria.ru/20230801/protesty-1887662978.html

Звезды "Русского Радио" и канала RU.TV столкнулись с протестами в Батуми

Звезды "Русского Радио" и канала RU.TV столкнулись с протестами в Батуми - РИА Новости, 01.08.2023

Звезды "Русского Радио" и канала RU.TV столкнулись с протестами в Батуми

Звезды "Русского Радио" и канала RU.TV , путешествующие на круизном лайнере из Сочи в Турцию, столкнулись с протестами на остановке в Батуми. Как рассказала... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T18:49

2023-08-01T18:49

2023-08-01T18:50

батуми

россия

сочи

"русская медиагруппа"

знаменитости

русское радио (радиостанция)

культура

грузия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Звезды "Русского Радио" и канала RU.TV , путешествующие на круизном лайнере из Сочи в Турцию, столкнулись с протестами на остановке в Батуми. Как рассказала пресс-служба "Русской Медиагруппы", эмигранты из России и Украины выкрикивали оскорбительные возгласы против артистов.Круизное судно Astoria Grande курсирует еженедельно, в порт Батуми оно прибыло 31 августа.На причале вовремя оказалась грузинская полиция и не позволила словесным протестам перерасти в агрессию. На каждую палубу поднялись сотрудники правопорядка, которые не допустили столкновения и быстро призвали митингующих к порядку.Как отмечается в пресс-релизе, среди протестующий не было местных жителей. "Отношения между Россией и Грузией переживали разные времена, но мы уверены, что такой язык, как музыка, может укрепить их, – сообщил генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов. – Нам очень жаль, что несколько десятков агрессивно настроенных людей предприняли попытку опорочить само понятие кавказского гостеприимства. Однако, к счастью, им это не удалось".После короткой остановки в Батуми лайнер Astoria Grande с российскими звездами отправился далее по маршруту назначения. Позднее стало известно, что Батуми удалили из списка остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande.

https://ria.ru/20230801/gruziya-1887596720.html

батуми

россия

сочи

грузия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

батуми, россия, сочи, "русская медиагруппа", знаменитости, русское радио (радиостанция), культура, грузия