https://ria.ru/20230801/prostitutsiya-1887699148.html

СМИ: в Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции

СМИ: в Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции - РИА Новости, 01.08.2023

СМИ: в Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции

Законодатели штата Нью-Йорк рассматривают проект о декриминализации проституции, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T23:17

2023-08-01T23:17

2023-08-01T23:17

нью-йорк (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Законодатели штата Нью-Йорк рассматривают проект о декриминализации проституции, сообщает телеканал Fox News. "На рассмотрении законодателей в штате Нью-Йорк находится законопроект, который декриминализует проституцию во всем штате, впервые в США", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект предлагает отказ от привлечения к ответственности и секс-работников, и тех, кто занимается их перевозкой из других стран. Как говорится в сообщении, закон "Остановим насилие в секс-торговле" внесен сенатором от демократической партии Джулией Салазан, однако ему оппонируют республиканцы. В частности, противники инициативы заявляют, что проституция влечет за собой другие преступления - грабежи и разбой, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230526/prostitutsiya-1874368643.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), в мире