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СМИ: в Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции - РИА Новости, 01.08.2023
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23:17 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/prostitutsiya-1887699148.html
СМИ: в Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции
СМИ: в Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ: в Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции
Законодатели штата Нью-Йорк рассматривают проект о декриминализации проституции, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T23:17
2023-08-01T23:17
нью-йорк (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Законодатели штата Нью-Йорк рассматривают проект о декриминализации проституции, сообщает телеканал Fox News. "На рассмотрении законодателей в штате Нью-Йорк находится законопроект, который декриминализует проституцию во всем штате, впервые в США", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект предлагает отказ от привлечения к ответственности и секс-работников, и тех, кто занимается их перевозкой из других стран. Как говорится в сообщении, закон "Остановим насилие в секс-торговле" внесен сенатором от демократической партии Джулией Салазан, однако ему оппонируют республиканцы. В частности, противники инициативы заявляют, что проституция влечет за собой другие преступления - грабежи и разбой, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230526/prostitutsiya-1874368643.html
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нью-йорк (город), в мире
Нью-Йорк (город), В мире
СМИ: в Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции

Fox News: в Нью-Йорке рассматривают проект, декриминализирующий проституцию во всем штате

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью Йорк
Города мира. Нью Йорк - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Законодатели штата Нью-Йорк рассматривают проект о декриминализации проституции, сообщает телеканал Fox News.
"На рассмотрении законодателей в штате Нью-Йорк находится законопроект, который декриминализует проституцию во всем штате, впервые в США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект предлагает отказ от привлечения к ответственности и секс-работников, и тех, кто занимается их перевозкой из других стран. Как говорится в сообщении, закон "Остановим насилие в секс-торговле" внесен сенатором от демократической партии Джулией Салазан, однако ему оппонируют республиканцы. В частности, противники инициативы заявляют, что проституция влечет за собой другие преступления - грабежи и разбой, говорится в сообщении.
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