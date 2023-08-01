https://ria.ru/20230801/prostitutsiya-1887699148.html
СМИ: в Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции
СМИ: в Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ: в Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции
Законодатели штата Нью-Йорк рассматривают проект о декриминализации проституции, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T23:17
2023-08-01T23:17
2023-08-01T23:17
нью-йорк (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738244755_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aca08a90fab2b2f3090daf4395b978a1.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Законодатели штата Нью-Йорк рассматривают проект о декриминализации проституции, сообщает телеканал Fox News. "На рассмотрении законодателей в штате Нью-Йорк находится законопроект, который декриминализует проституцию во всем штате, впервые в США", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект предлагает отказ от привлечения к ответственности и секс-работников, и тех, кто занимается их перевозкой из других стран. Как говорится в сообщении, закон "Остановим насилие в секс-торговле" внесен сенатором от демократической партии Джулией Салазан, однако ему оппонируют республиканцы. В частности, противники инициативы заявляют, что проституция влечет за собой другие преступления - грабежи и разбой, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230526/prostitutsiya-1874368643.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738244755_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d40e2afc3a1b2b5e0688076d40404ffe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), в мире
СМИ: в Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции
Fox News: в Нью-Йорке рассматривают проект, декриминализирующий проституцию во всем штате
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости.
Законодатели штата Нью-Йорк рассматривают проект о декриминализации проституции, сообщает телеканал Fox News.
"На рассмотрении законодателей в штате Нью-Йорк находится законопроект, который декриминализует проституцию во всем штате, впервые в США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект предлагает отказ от привлечения к ответственности и секс-работников, и тех, кто занимается их перевозкой из других стран. Как говорится в сообщении, закон "Остановим насилие в секс-торговле" внесен сенатором от демократической партии Джулией Салазан, однако ему оппонируют республиканцы. В частности, противники инициативы заявляют, что проституция влечет за собой другие преступления - грабежи и разбой, говорится в сообщении.
В Индонезии задержали россиянку по подозрению в проституции