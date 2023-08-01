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Россия не поддержала программу председательства США в ООН на август - РИА Новости, 01.08.2023
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19:07 01.08.2023 (обновлено: 20:14 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/programma-1887672794.html
Россия не поддержала программу председательства США в ООН на август
Россия не поддержала программу председательства США в ООН на август - РИА Новости, 01.08.2023
Россия не поддержала программу председательства США в ООН на август
Россия не поддержала программу председательства США в СБ ООН в августе из-за попытки официально внести заседание по Украине в программу работы, заявил... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:07
2023-08-01T20:14
россия
оон
сша
дмитрий полянский
украина
в мире
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ООН, 1 авг - РИА Новости. Россия не поддержала программу председательства США в СБ ООН в августе из-за попытки официально внести заседание по Украине в программу работы, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Я решил объяснить, почему Россия не поддержала программу председательства США в этом месяце", - сказал Полянский.По его словам, в американской программе для России "было два камня преткновения". Как указал Полянский, главный спорный момент касается намерения США внести официально в программу работы заседание по Украине."Украина не является предметом каких-либо резолюций СБ ООН. Отсутствует мандатный цикл, нет просьбы генерального секретаря ООН (регулярно - ред.) докладывать Совбезу (по этому вопросу - ред.). Мы не видим формальных оснований для включения этой темы как таковой в программу работы", - сказал Полянский.В своем телеграм-канале он пояснил, что "с самого начала работы Совбеза утвердилась схема, при которой в программу включаются заседания, вытекающие из контролируемого секретариатом ООН мандатно-докладного цикла". "То есть либо если есть необходимость утвердить мандат ооновского присутствия или группы экспертов, либо если в какое-то из решений СБ включено поручение генсекретарю регулярно готовить доклады по той или иной проблеме или отчитываться о деятельности миротворцев, санкционных экспертов и так далее", - указал Полянский.Ничего подобного, по его словам, применительно к Украине Совет не принимал. "Поэтому включение темы Украины как таковой в ежемесячную программу работы - это прецедент, которого мы не можем допустить. Ведь понятно, что вслед за американцами все остальные западники и их сателлиты поступят так же", - отметил первый зампостпреда.В частности, по его словам, аналогичному опыту последуют председательствующие в сентябре албанцы."Это тем более недопустимо для СБ, поскольку многие развивающиеся страны уже в открытую выражают недовольство гипертрофированным вниманием СБ ООН к украинской ситуации в ущерб всем остальным не менее, а иногда и более острым проблемам в мире, прежде всего - в Африке", - подчеркнул первый зампостпреда.При этом он оговорился, что Россия не против обсуждения Украины по запросу ее самой или тех или иных коллег по СБ. Он напомнил, что только в июле СБ обсуждал различные аспекты украинской проблематики пять раз, а всего с февраля 2022-го - 66 раз.В итоге, как пояснил Полянский, США целый месяц придется работать без предварительной программы.Он также подчеркнул, что программа работы каждого председательства в СБ - это сугубо неформальный, индикативный документ, публикуемый на сайте ООН сугубо для удобства членов ООН."Включенные в него заседания становятся согласованными только когда перед заседанием члены СБ утверждают повестку дня заседания и председательствующий ударяет молотком. Поэтому отсутствие программы не помешает американцам выполнять свои функции, просто сделает этот процесс менее удобным для них и транспарентным для остальных", - добавил он.Вторая же претензия России касается числа заседаний по Сирии, которое США планируют проводить в августе.Полянский напомнил, что, по мнению России, нет необходимости обсуждать химическое досье САР ежемесячно. Москва считает, что достаточно проводить подобные заседания раз в три месяца. РФ также не считает необходимым проводить отдельные заседания по гуманитарному и политическому аспектам сирийского урегулирования, добавил он.
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россия, оон, сша, дмитрий полянский, украина, в мире
Россия, ООН, США, Дмитрий Полянский, Украина, В мире
Россия не поддержала программу председательства США в ООН на август

Россия не поддержала программу председательства США в Совете Безопасности ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 1 авг - РИА Новости. Россия не поддержала программу председательства США в СБ ООН в августе из-за попытки официально внести заседание по Украине в программу работы, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Я решил объяснить, почему Россия не поддержала программу председательства США в этом месяце", - сказал Полянский.
По его словам, в американской программе для России "было два камня преткновения". Как указал Полянский, главный спорный момент касается намерения США внести официально в программу работы заседание по Украине.
"Украина не является предметом каких-либо резолюций СБ ООН. Отсутствует мандатный цикл, нет просьбы генерального секретаря ООН (регулярно - ред.) докладывать Совбезу (по этому вопросу - ред.). Мы не видим формальных оснований для включения этой темы как таковой в программу работы", - сказал Полянский.
В своем телеграм-канале он пояснил, что "с самого начала работы Совбеза утвердилась схема, при которой в программу включаются заседания, вытекающие из контролируемого секретариатом ООН мандатно-докладного цикла". "То есть либо если есть необходимость утвердить мандат ооновского присутствия или группы экспертов, либо если в какое-то из решений СБ включено поручение генсекретарю регулярно готовить доклады по той или иной проблеме или отчитываться о деятельности миротворцев, санкционных экспертов и так далее", - указал Полянский.
Ничего подобного, по его словам, применительно к Украине Совет не принимал. "Поэтому включение темы Украины как таковой в ежемесячную программу работы - это прецедент, которого мы не можем допустить. Ведь понятно, что вслед за американцами все остальные западники и их сателлиты поступят так же", - отметил первый зампостпреда.
В частности, по его словам, аналогичному опыту последуют председательствующие в сентябре албанцы.
"Это тем более недопустимо для СБ, поскольку многие развивающиеся страны уже в открытую выражают недовольство гипертрофированным вниманием СБ ООН к украинской ситуации в ущерб всем остальным не менее, а иногда и более острым проблемам в мире, прежде всего - в Африке", - подчеркнул первый зампостпреда.
При этом он оговорился, что Россия не против обсуждения Украины по запросу ее самой или тех или иных коллег по СБ. Он напомнил, что только в июле СБ обсуждал различные аспекты украинской проблематики пять раз, а всего с февраля 2022-го - 66 раз.
В итоге, как пояснил Полянский, США целый месяц придется работать без предварительной программы.
Он также подчеркнул, что программа работы каждого председательства в СБ - это сугубо неформальный, индикативный документ, публикуемый на сайте ООН сугубо для удобства членов ООН.
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"Включенные в него заседания становятся согласованными только когда перед заседанием члены СБ утверждают повестку дня заседания и председательствующий ударяет молотком. Поэтому отсутствие программы не помешает американцам выполнять свои функции, просто сделает этот процесс менее удобным для них и транспарентным для остальных", - добавил он.
Вторая же претензия России касается числа заседаний по Сирии, которое США планируют проводить в августе.
Полянский напомнил, что, по мнению России, нет необходимости обсуждать химическое досье САР ежемесячно. Москва считает, что достаточно проводить подобные заседания раз в три месяца. РФ также не считает необходимым проводить отдельные заседания по гуманитарному и политическому аспектам сирийского урегулирования, добавил он.
 
РоссияООНСШАДмитрий ПолянскийУкраинаВ мире
 
 
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