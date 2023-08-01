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Роспотребнадзор Москвы взял пробы воздуха с места разлива едкой жидкости
Роспотребнадзор Москвы взял пробы воздуха с места разлива едкой жидкости - РИА Новости, 01.08.2023
Роспотребнадзор Москвы взял пробы воздуха с места разлива едкой жидкости
Столичный Роспотребнадзор произвел отбор проб воздуха на месте, где едкая жидкость вытекла из мусоровоза на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:38
2023-08-01T22:38
2023-08-01T22:38
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор произвел отбор проб воздуха на месте, где едкая жидкость вытекла из мусоровоза на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте надзорного органа. Ранее сообщалось, что мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость. "Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в СВАО приняты меры по выявлению загрязнения атмосферного воздуха в районе розлива неизвестного вещества на Алтуфьевском шоссе, д. 31Б, стр. 1. В целях проведения забора проб специалистами незамедлительно организован выезд лаборатории", - говорится в сообщении. Отмечается, что по этому адресу находится промзона. а ближайшие жилые дома располагаются на расстоянии около 300 метров. "Отбор проб атмосферного воздуха произведен на территории жилой застройки в Северном административном округе и по периметру площадки в Северо-Восточном административном округе на содержание летучих органических соединений (ЛОС), хлора, соляной кислоты, сероводорода для последующих исследований", - информирует сайт столичного Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что результаты лабораторного исследования атмосферного воздуха опубликуют дополнительно.
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор Москвы взял пробы воздуха с места разлива едкой жидкости
Роспотребнадзор Москвы взял пробы воздуха с места разлива едкой жидкости из мусоровоза
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Столичный Роспотребнадзор произвел отбор проб воздуха на месте, где едкая жидкость вытекла из мусоровоза на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте
надзорного органа.
Ранее сообщалось, что мобильную лабораторию направили на сортировочный пункт на северо-востоке Москвы, где из прибывшего мусоровоза с шестью 20-литровыми канистрами вытекает едкая жидкость.
"Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в СВАО приняты меры по выявлению загрязнения атмосферного воздуха в районе розлива неизвестного вещества на Алтуфьевском шоссе, д. 31Б, стр. 1. В целях проведения забора проб специалистами незамедлительно организован выезд лаборатории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по этому адресу находится промзона. а ближайшие жилые дома располагаются на расстоянии около 300 метров.
"Отбор проб атмосферного воздуха произведен на территории жилой застройки в Северном административном округе и по периметру площадки в Северо-Восточном административном округе на содержание летучих органических соединений (ЛОС), хлора, соляной кислоты, сероводорода для последующих исследований", - информирует сайт столичного Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что результаты лабораторного исследования атмосферного воздуха опубликуют дополнительно.
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