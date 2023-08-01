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В приамурском селе мощный ветер повалил сотовую вышку и ЛЭП

В приамурском селе мощный ветер повалил сотовую вышку и ЛЭП - РИА Новости, 01.08.2023

В приамурском селе мощный ветер повалил сотовую вышку и ЛЭП

Сильный дождь с градом и ветром повалил сотовую вышку, линии электропередач и деревья в селе Уголовом в Приамурье, сообщил глава Мазановского района Михаил... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:09

2023-08-01T07:09

2023-08-01T07:09

мазановский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг – РИА Новости. Сильный дождь с градом и ветром повалил сотовую вышку, линии электропередач и деревья в селе Уголовом в Приамурье, сообщил глава Мазановского района Михаил Пивень. "В селе Угловое вчера вечером прошел сильный дождь с градом и ветром, повалены деревья, линии электропередач, сотовая вышка. Перекрыта дорога поваленными соснами в село Ульма. Пострадавших людей от стихии нет, слава Богу", - написал глава в своём телеграмм-канале.Утром во вторник бригады электриков начали восстанавливать повреждённые столбы линии электропередач. Идёт распил деревьев, поваленных ветром. Глава района выехал в село, вместе с главой сельсовета они осмотрели масштаб повреждений и определили задачи. В понедельник региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой. На севере области прогнозировали сильные дожди, грозы, с порывами ветра до 15 метров в секунду.

https://ria.ru/20230731/sakhalin-1887282230.html

мазановский район

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мазановский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия