https://ria.ru/20230801/primore-1887501592.html

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых дождей

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых дождей - РИА Новости, 01.08.2023

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых дождей

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае, где 2-4 августа ожидаются обильные дожди и сильный ветер, прогнозируется выпадение до 100 миллиметров... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T05:08

2023-08-01T05:08

2023-08-01T05:08

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае, где 2-4 августа ожидаются обильные дожди и сильный ветер, прогнозируется выпадение до 100 миллиметров осадков, сообщили в Примгидромете. "Штормовое предупреждение об опасных явлениях... В период день 2 августа - ночь 4 августа в Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий: пройдут дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные. Наиболее интенсивные дожди ожидаются ночью 3 и ночью 4 августа: на большей территории пройдут сильные (15-45 миллиметров за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее) и сильные ливни (30 миллиметров и более за час и менее)", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета.Синоптики прогнозируют, что в Приморье за указанный период может выпасть 30-100 миллиметров осадков. Дожди будут сопровождаться грозами, местами ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Как ожидается, вода в большинстве рек края поднимется на 0,8-2,8 метра, местами превышение нормального уровня воды может достичь 3,5 метра. Создастся угроза подтопления низководных мостов, хозяйственных объектов, участков дорог, полагают в Примгидромете. "Наиболее паводкоопасные районы: Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Кировский, Красноармейский, Дальнереченский, Михайловский, Уссурийский (городской округ - ред.), Ольгинский, Кавалеровский", - добавили синоптики.

https://ria.ru/20230731/uragan-1887348439.html

приморский край

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приморский край