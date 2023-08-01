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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых дождей - РИА Новости, 01.08.2023
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05:08 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/primore-1887501592.html
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых дождей
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых дождей - РИА Новости, 01.08.2023
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых дождей
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае, где 2-4 августа ожидаются обильные дожди и сильный ветер, прогнозируется выпадение до 100 миллиметров... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T05:08
2023-08-01T05:08
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае, где 2-4 августа ожидаются обильные дожди и сильный ветер, прогнозируется выпадение до 100 миллиметров осадков, сообщили в Примгидромете. &quot;Штормовое предупреждение об опасных явлениях... В период день 2 августа - ночь 4 августа в Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий: пройдут дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные. Наиболее интенсивные дожди ожидаются ночью 3 и ночью 4 августа: на большей территории пройдут сильные (15-45 миллиметров за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее) и сильные ливни (30 миллиметров и более за час и менее)&quot;, - говорится в сообщении на сайте Примгидромета.Синоптики прогнозируют, что в Приморье за указанный период может выпасть 30-100 миллиметров осадков. Дожди будут сопровождаться грозами, местами ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Как ожидается, вода в большинстве рек края поднимется на 0,8-2,8 метра, местами превышение нормального уровня воды может достичь 3,5 метра. Создастся угроза подтопления низководных мостов, хозяйственных объектов, участков дорог, полагают в Примгидромете. "Наиболее паводкоопасные районы: Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Кировский, Красноармейский, Дальнереченский, Михайловский, Уссурийский (городской округ - ред.), Ольгинский, Кавалеровский", - добавили синоптики.
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приморский край
Приморский край
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых дождей

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых 2-4 августа мощных дождей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае, где 2-4 августа ожидаются обильные дожди и сильный ветер, прогнозируется выпадение до 100 миллиметров осадков, сообщили в Примгидромете.
«

"Штормовое предупреждение об опасных явлениях... В период день 2 августа - ночь 4 августа в Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий: пройдут дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные. Наиболее интенсивные дожди ожидаются ночью 3 и ночью 4 августа: на большей территории пройдут сильные (15-45 миллиметров за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее) и сильные ливни (30 миллиметров и более за час и менее)", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета.

Синоптики прогнозируют, что в Приморье за указанный период может выпасть 30-100 миллиметров осадков. Дожди будут сопровождаться грозами, местами ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
Как ожидается, вода в большинстве рек края поднимется на 0,8-2,8 метра, местами превышение нормального уровня воды может достичь 3,5 метра. Создастся угроза подтопления низководных мостов, хозяйственных объектов, участков дорог, полагают в Примгидромете.
"Наиболее паводкоопасные районы: Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Кировский, Красноармейский, Дальнереченский, Михайловский, Уссурийский (городской округ - ред.), Ольгинский, Кавалеровский", - добавили синоптики.
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