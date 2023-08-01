https://ria.ru/20230801/prilepin-1887599449.html

Прилепина назначили заместителем командира полка Росгвардии

Прилепина назначили заместителем командира полка Росгвардии - РИА Новости, 01.08.2023

Прилепина назначили заместителем командира полка Росгвардии

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин заявил в своем телеграм-канале, что получил должность заместителя командира нового полка... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:05

2023-08-01T14:05

2023-08-01T14:05

специальная военная операция на украине

безопасность

нижегородская область

россия

захар прилепин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин заявил в своем телеграм-канале, что получил должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот". "Я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй", - написал Прилепин. Он также сообщил, что созданный им с полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии "Оплот" расширяется до полка и получает тяжелое вооружение. "Поставленные перед нами руководством Росгвардии и президентом РФ задачи будут выполнены", - подчеркнул Прилепин. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. В начале июля сообщалось, что лидер СРЗП Сергей Миронов навестил Прилепина в больнице, сообщив, что сопредседателю партии еще предстоит долгий путь реабилитации.

https://ria.ru/20230707/prilepin-1882860980.html

https://ria.ru/20230719/rosgvardiya-1885175926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, нижегородская область, россия, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр