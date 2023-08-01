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Прилепина назначили заместителем командира полка Росгвардии - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/prilepin-1887599449.html
Прилепина назначили заместителем командира полка Росгвардии
Прилепина назначили заместителем командира полка Росгвардии - РИА Новости, 01.08.2023
Прилепина назначили заместителем командира полка Росгвардии
Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин заявил в своем телеграм-канале, что получил должность заместителя командира нового полка... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:05
2023-08-01T14:05
специальная военная операция на украине
безопасность
нижегородская область
россия
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин заявил в своем телеграм-канале, что получил должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот". "Я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй", - написал Прилепин. Он также сообщил, что созданный им с полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии "Оплот" расширяется до полка и получает тяжелое вооружение. "Поставленные перед нами руководством Росгвардии и президентом РФ задачи будут выполнены", - подчеркнул Прилепин. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. В начале июля сообщалось, что лидер СРЗП Сергей Миронов навестил Прилепина в больнице, сообщив, что сопредседателю партии еще предстоит долгий путь реабилитации.
https://ria.ru/20230707/prilepin-1882860980.html
https://ria.ru/20230719/rosgvardiya-1885175926.html
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безопасность, нижегородская область, россия, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Нижегородская область, Россия, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Ситуация в ДНР и ЛНР
Прилепина назначили заместителем командира полка Росгвардии

Прилепин заявил, что станет заместителем командира полка на базе батальона "Оплот"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин заявил в своем телеграм-канале, что получил должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот".
"Я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй", - написал Прилепин. Он также сообщил, что созданный им с полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии "Оплот" расширяется до полка и получает тяжелое вооружение.
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"Поставленные перед нами руководством Росгвардии и президентом РФ задачи будут выполнены", - подчеркнул Прилепин.
Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
В начале июля сообщалось, что лидер СРЗП Сергей Миронов навестил Прилепина в больнице, сообщив, что сопредседателю партии еще предстоит долгий путь реабилитации.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНижегородская областьРоссияЗахар ПрилепинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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