https://ria.ru/20230801/premiya-1887669704.html

СЖР учредил нацпремию в области развития связей с общественностью

СЖР учредил нацпремию в области развития связей с общественностью - РИА Новости, 01.08.2023

СЖР учредил нацпремию в области развития связей с общественностью

Союз журналистов России учредил премию в области развития связей с общественностью, название премии "Золотая стратегия" придумал искусственный интеллект,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T18:51

2023-08-01T18:51

2023-08-01T18:51

общество

россия

дмитрий киселев

павел гусев

союз журналистов россии

московский комсомолец

мгу имени м. в. ломоносова

соловьев владимир (журналист)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:256:2984:1936_1920x0_80_0_0_db74fd70361f554d868d8b6ae31b3942.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Союз журналистов России учредил премию в области развития связей с общественностью, название премии "Золотая стратегия" придумал искусственный интеллект, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев. На сайте премии указывается, что прием заявок стартует с сегодняшнего дня, председателем стал Владимир Соловьев. В экспертный совет вошли: генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский и другие. "Сегодня мы презентуем новую премию Союза журналистов России, причём мы долго мучились над названием. Настолько сильно мучились, что решили спросить у искусственного интеллекта, и искусственный интеллект, это не наша вина, ответил нам: "Золотая стратегия". Самое модерновое название премии", - сказал Соловьев на открытии. Также на сайте отмечается, что победителей смогут выбрать в восьми номинациях: "Развитие территорий", "Лучшая коммуникационная стратегия", "Продвижение бизнеса", "Общественно-значимые проекты", "Корпоративные медиа", "Антикризисный PR", "Образовательные проекты", "Коллаборация года". Кроме того, известно, что будут вручены персональные премии - "Стратег года", "GR-специалист года" и "Первооткрыватель года". На сайте говорится, что премией награждаются лучшие специалисты по связям с общественностью, агентства, проекты, команды. Премия "Золотая Стратегия" призвана способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг, профессиональной деятельности коммуникационных агентств, формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций. Премия направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью. "Россия сегодня" выступает информационным партнером премии.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885674585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий киселев, павел гусев, союз журналистов россии, московский комсомолец, мгу имени м. в. ломоносова, соловьев владимир (журналист)