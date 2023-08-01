https://ria.ru/20230801/premiya-1887669704.html
СЖР учредил нацпремию в области развития связей с общественностью
СЖР учредил нацпремию в области развития связей с общественностью - РИА Новости, 01.08.2023
СЖР учредил нацпремию в области развития связей с общественностью
Союз журналистов России учредил премию в области развития связей с общественностью, название премии "Золотая стратегия" придумал искусственный интеллект,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:51
2023-08-01T18:51
2023-08-01T18:51
общество
россия
дмитрий киселев
павел гусев
союз журналистов россии
московский комсомолец
мгу имени м. в. ломоносова
соловьев владимир (журналист)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:256:2984:1936_1920x0_80_0_0_db74fd70361f554d868d8b6ae31b3942.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Союз журналистов России учредил премию в области развития связей с общественностью, название премии "Золотая стратегия" придумал искусственный интеллект, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев. На сайте премии указывается, что прием заявок стартует с сегодняшнего дня, председателем стал Владимир Соловьев. В экспертный совет вошли: генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский и другие. "Сегодня мы презентуем новую премию Союза журналистов России, причём мы долго мучились над названием. Настолько сильно мучились, что решили спросить у искусственного интеллекта, и искусственный интеллект, это не наша вина, ответил нам: "Золотая стратегия". Самое модерновое название премии", - сказал Соловьев на открытии. Также на сайте отмечается, что победителей смогут выбрать в восьми номинациях: "Развитие территорий", "Лучшая коммуникационная стратегия", "Продвижение бизнеса", "Общественно-значимые проекты", "Корпоративные медиа", "Антикризисный PR", "Образовательные проекты", "Коллаборация года". Кроме того, известно, что будут вручены персональные премии - "Стратег года", "GR-специалист года" и "Первооткрыватель года". На сайте говорится, что премией награждаются лучшие специалисты по связям с общественностью, агентства, проекты, команды. Премия "Золотая Стратегия" призвана способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг, профессиональной деятельности коммуникационных агентств, формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций. Премия направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью. "Россия сегодня" выступает информационным партнером премии.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885674585.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_157:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c0ec16b31c6619f6dc3d37a52344c88a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий киселев, павел гусев, союз журналистов россии, московский комсомолец, мгу имени м. в. ломоносова, соловьев владимир (журналист)
Общество, Россия, Дмитрий Киселев, Павел Гусев, Союз журналистов России, Московский комсомолец, МГУ имени М. В. Ломоносова, Соловьев Владимир (журналист)
СЖР учредил нацпремию в области развития связей с общественностью
СЖР учредил нацпремию "Золотая стратегия" в области развития связей с общественностью
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Союз журналистов России учредил премию в области развития связей с общественностью, название премии "Золотая стратегия" придумал искусственный интеллект, сообщил глава СЖР
Владимир Соловьев.
На сайте премии указывается, что прием заявок стартует с сегодняшнего дня, председателем стал Владимир Соловьев. В экспертный совет вошли: генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
, главный редактор газеты "Московский комсомолец
" Павел Гусев
, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова
, ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
и другие.
"Сегодня мы презентуем новую премию Союза журналистов России, причём мы долго мучились над названием. Настолько сильно мучились, что решили спросить у искусственного интеллекта, и искусственный интеллект, это не наша вина, ответил нам: "Золотая стратегия". Самое модерновое название премии", - сказал Соловьев на открытии.
Также на сайте отмечается, что победителей смогут выбрать в восьми номинациях: "Развитие территорий", "Лучшая коммуникационная стратегия", "Продвижение бизнеса", "Общественно-значимые проекты", "Корпоративные медиа", "Антикризисный PR", "Образовательные проекты", "Коллаборация года". Кроме того, известно, что будут вручены персональные премии - "Стратег года", "GR-специалист года" и "Первооткрыватель года".
На сайте говорится, что премией награждаются лучшие специалисты по связям с общественностью, агентства, проекты, команды. Премия "Золотая Стратегия" призвана способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг, профессиональной деятельности коммуникационных агентств, формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций.
Премия направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью. "Россия сегодня" выступает информационным партнером премии.
Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева