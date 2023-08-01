https://ria.ru/20230801/premiya-1887557596.html
Почти 50 красноярских проектов победили на регэтапе премии "Мы вместе"
Почти 50 красноярских проектов победили на регэтапе премии "Мы вместе" - РИА Новости, 01.08.2023
Почти 50 красноярских проектов победили на регэтапе премии "Мы вместе"
Победителями регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ стали 49 проектов из Красноярского края, сообщает агентство молодёжной политики и реализации... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:30
2023-08-01T12:30
2023-08-01T12:30
красноярский край
горно-химический комбинат
русгидро
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
нацпроекты
образование
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КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Победителями регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ стали 49 проектов из Красноярского края, сообщает агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона. Премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Образование". "В число победителей регионального этапа вошли 49 инициатив Красноярского края. Лучшими признаны 23 волонтера, 17 некоммерческих организаций и девять представителей бизнеса", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, среди них – красноярский волонтерский центр "Доброе дело", АНО "Центр паллиативной помощи – хоспис имени Василия и Зои Стародубцевых", благотворительный фонд "Причал добра", ФГУП "Горно-химический комбинат", ПАО "Русгидро" и другие. Победители получат до 3 миллионов рублей, специальную благодарность от руководства страны, статус "Партнер национальных проектов", путешествие по России и дополнительные баллы в конкурсах от АНО "Россия – страна возможностей", включение и интеграцию в сообщество #МЫВМЕСТЕ, прохождение образовательной программы, бесплатное участие в Петербургском экономическом форуме. В 2022 году на Премию поступило более 30 тысяч заявок из всех регионов России. Три проекта из Красноярского края стали финалистами, а один стал победителем. В номинации "Здоровье нации" получил награду проект края "Помощь идет" АНО "Центр паллиативной помощи — хоспис имени Василия и Зои Стародубцевых".
https://ria.ru/20230727/professionalizm-1886608884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, горно-химический комбинат, русгидро, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), нацпроекты, образование
Красноярский край, Горно-химический комбинат, РусГидро, АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей"), Нацпроекты, Образование
КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Победителями регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ стали 49 проектов из Красноярского края, сообщает агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона.
Премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению президента России Владимира Путина
в рамках национального проекта "Образование".
"В число победителей регионального этапа вошли 49 инициатив Красноярского края. Лучшими признаны 23 волонтера, 17 некоммерческих организаций и девять представителей бизнеса", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, среди них – красноярский волонтерский центр "Доброе дело", АНО "Центр паллиативной помощи – хоспис имени Василия и Зои Стародубцевых", благотворительный фонд "Причал добра", ФГУП "Горно-химический комбинат
", ПАО "Русгидро
" и другие.
Победители получат до 3 миллионов рублей, специальную благодарность от руководства страны, статус "Партнер национальных проектов", путешествие по России и дополнительные баллы в конкурсах от АНО "Россия – страна возможностей", включение и интеграцию в сообщество #МЫВМЕСТЕ, прохождение образовательной программы, бесплатное участие в Петербургском экономическом форуме.
В 2022 году на Премию поступило более 30 тысяч заявок из всех регионов России. Три проекта из Красноярского края стали финалистами, а один стал победителем. В номинации "Здоровье нации" получил награду проект края "Помощь идет" АНО "Центр паллиативной помощи — хоспис имени Василия и Зои Стародубцевых".
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