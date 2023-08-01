https://ria.ru/20230801/premiya-1887557596.html

Почти 50 красноярских проектов победили на регэтапе премии "Мы вместе"

Почти 50 красноярских проектов победили на регэтапе премии "Мы вместе" - РИА Новости, 01.08.2023

Почти 50 красноярских проектов победили на регэтапе премии "Мы вместе"

Победителями регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ стали 49 проектов из Красноярского края, сообщает агентство молодёжной политики и реализации... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:30

2023-08-01T12:30

2023-08-01T12:30

красноярский край

горно-химический комбинат

русгидро

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

нацпроекты

образование

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КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Победителями регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ стали 49 проектов из Красноярского края, сообщает агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона. Премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Образование". "В число победителей регионального этапа вошли 49 инициатив Красноярского края. Лучшими признаны 23 волонтера, 17 некоммерческих организаций и девять представителей бизнеса", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, среди них – красноярский волонтерский центр "Доброе дело", АНО "Центр паллиативной помощи – хоспис имени Василия и Зои Стародубцевых", благотворительный фонд "Причал добра", ФГУП "Горно-химический комбинат", ПАО "Русгидро" и другие. Победители получат до 3 миллионов рублей, специальную благодарность от руководства страны, статус "Партнер национальных проектов", путешествие по России и дополнительные баллы в конкурсах от АНО "Россия – страна возможностей", включение и интеграцию в сообщество #МЫВМЕСТЕ, прохождение образовательной программы, бесплатное участие в Петербургском экономическом форуме. В 2022 году на Премию поступило более 30 тысяч заявок из всех регионов России. Три проекта из Красноярского края стали финалистами, а один стал победителем. В номинации "Здоровье нации" получил награду проект края "Помощь идет" АНО "Центр паллиативной помощи — хоспис имени Василия и Зои Стародубцевых".

https://ria.ru/20230727/professionalizm-1886608884.html

красноярский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, горно-химический комбинат, русгидро, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), нацпроекты, образование