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В Брянске загорелась территория пилорамы - РИА Новости, 01.08.2023
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23:48 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/pozhar-1887700409.html
В Брянске загорелась территория пилорамы
В Брянске загорелась территория пилорамы - РИА Новости, 01.08.2023
В Брянске загорелась территория пилорамы
Пожар произошел на территории пилорамы в Брянске, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T23:48
2023-08-01T23:48
происшествия
брянск
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РЯЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Пожар произошел на территории пилорамы в Брянске, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону. "Первого августа, в 22.03... поступило сообщение о пожаре по адресу: город Брянск, Фокинский район, проезд Московский. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты ПСЧ-3 и ПСЧ-1 в составе трех отделений на пожарных автоцистернах. По прибытии установлено, что произошел пожар на территории пилорамы", - говорится в сообщении на странице ГУМЧС в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что пожар локализован в 22.23, открытое горение ликвидировано в 22.33. "В результате пожара пострадавших нет", - отмечает ведомство. Причина пожара устанавливается.
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происшествия, брянск
Происшествия, Брянск
В Брянске загорелась территория пилорамы

МЧС: в Брянске загорелась территория пилорамы, никто не пострадал

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Пожар произошел на территории пилорамы в Брянске, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону.
"Первого августа, в 22.03... поступило сообщение о пожаре по адресу: город Брянск, Фокинский район, проезд Московский. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты ПСЧ-3 и ПСЧ-1 в составе трех отделений на пожарных автоцистернах. По прибытии установлено, что произошел пожар на территории пилорамы", - говорится в сообщении на странице ГУМЧС в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что пожар локализован в 22.23, открытое горение ликвидировано в 22.33.
"В результате пожара пострадавших нет", - отмечает ведомство.
Причина пожара устанавливается.
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ПроисшествияБрянск
 
 
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