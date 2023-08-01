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В Брянске загорелась территория пилорамы
В Брянске загорелась территория пилорамы - РИА Новости, 01.08.2023
В Брянске загорелась территория пилорамы
Пожар произошел на территории пилорамы в Брянске, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T23:48
2023-08-01T23:48
2023-08-01T23:48
происшествия
брянск
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РЯЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Пожар произошел на территории пилорамы в Брянске, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону. "Первого августа, в 22.03... поступило сообщение о пожаре по адресу: город Брянск, Фокинский район, проезд Московский. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты ПСЧ-3 и ПСЧ-1 в составе трех отделений на пожарных автоцистернах. По прибытии установлено, что произошел пожар на территории пилорамы", - говорится в сообщении на странице ГУМЧС в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что пожар локализован в 22.23, открытое горение ликвидировано в 22.33. "В результате пожара пострадавших нет", - отмечает ведомство. Причина пожара устанавливается.
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происшествия, брянск
В Брянске загорелась территория пилорамы
МЧС: в Брянске загорелась территория пилорамы, никто не пострадал
РЯЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости.
Пожар произошел на территории пилорамы в Брянске, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщило ГУМЧС
по региону.
"Первого августа, в 22.03... поступило сообщение о пожаре по адресу: город Брянск, Фокинский район, проезд Московский. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты ПСЧ-3 и ПСЧ-1 в составе трех отделений на пожарных автоцистернах. По прибытии установлено, что произошел пожар на территории пилорамы", - говорится в сообщении на странице ГУМЧС в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что пожар локализован в 22.23, открытое горение ликвидировано в 22.33.
"В результате пожара пострадавших нет", - отмечает ведомство.
Причина пожара устанавливается.
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