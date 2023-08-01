https://ria.ru/20230801/pozhar-1887700409.html

В Брянске загорелась территория пилорамы

В Брянске загорелась территория пилорамы - РИА Новости, 01.08.2023

В Брянске загорелась территория пилорамы

Пожар произошел на территории пилорамы в Брянске, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T23:48

2023-08-01T23:48

2023-08-01T23:48

происшествия

брянск

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РЯЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Пожар произошел на территории пилорамы в Брянске, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, сообщило ГУМЧС по региону. "Первого августа, в 22.03... поступило сообщение о пожаре по адресу: город Брянск, Фокинский район, проезд Московский. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты ПСЧ-3 и ПСЧ-1 в составе трех отделений на пожарных автоцистернах. По прибытии установлено, что произошел пожар на территории пилорамы", - говорится в сообщении на странице ГУМЧС в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что пожар локализован в 22.23, открытое горение ликвидировано в 22.33. "В результате пожара пострадавших нет", - отмечает ведомство. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянск