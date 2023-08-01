https://ria.ru/20230801/pozhar-1887698315.html
В здании в центре Москвы потушили пожар
В здании в центре Москвы потушили пожар - РИА Новости, 01.08.2023
В здании в центре Москвы потушили пожар
Пожар в здании на Нижней Красносельской улице в Москве, из которого эвакуировали людей, полностью ликвидирован на площади 30 "квадратов", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T23:00
2023-08-01T23:00
2023-08-01T23:12
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожар в здании на Нижней Красносельской улице в Москве, из которого эвакуировали людей, полностью ликвидирован на площади 30 "квадратов", сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости об эвакуации людей из административного здания из-за задымления в Басманном районе Москвы. В МЧС уточнили, что пожар локализовали на 30 квадратных метрах в 22.50 мск."В 22.58 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В здании в центре Москвы потушили пожар
Пожар в здании в на Нижней Красносельской улице в Москве локализовали