https://ria.ru/20230801/pozhar-1887698315.html

В здании в центре Москвы потушили пожар

В здании в центре Москвы потушили пожар - РИА Новости, 01.08.2023

В здании в центре Москвы потушили пожар

Пожар в здании на Нижней Красносельской улице в Москве, из которого эвакуировали людей, полностью ликвидирован на площади 30 "квадратов", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T23:00

2023-08-01T23:00

2023-08-01T23:12

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожар в здании на Нижней Красносельской улице в Москве, из которого эвакуировали людей, полностью ликвидирован на площади 30 "квадратов", сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости об эвакуации людей из административного здания из-за задымления в Басманном районе Москвы. В МЧС уточнили, что пожар локализовали на 30 квадратных метрах в 22.50 мск."В 22.58 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)