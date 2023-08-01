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В Казахстане после пожара в многоэтажке госпитализировали 31 человека
В Казахстане после пожара в многоэтажке госпитализировали 31 человека - РИА Новости, 01.08.2023
В Казахстане после пожара в многоэтажке госпитализировали 31 человека
Жертв в результате крупного пожара, произошедшего во вторник в многоэтажном доме в Алма-Ате, нет, в больницы доставлен 31 человек, в том числе 16 детей,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:49
2023-08-01T16:49
2023-08-01T18:23
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АЛМА-АТА, 1 авг - РИА Новости. Жертв в результате крупного пожара, произошедшего во вторник в многоэтажном доме в Алма-Ате, нет, в больницы доставлен 31 человек, в том числе 16 детей, сообщила пресс-служба городского управления здравоохранения. Пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям ранее сообщила, что в 17.10 (14.10 мск) в 16-этажном доме в одном из микрорайонов Алма-Аты загорелась квартира, после чего огонь охватил электрические кабели в лифтовой шахте дома. Спасатели сообщили об эвакуации из дома более 300 человек. "По состоянию на 18.30 (15.30 мск) в стационары города доставлен 31 человек, из них 16 - дети. Летальных исходов среди пострадавших не зарегистрировано", - говорится в сообщении горздрава. Ранее в социальных сетях появились видео, на которых видно, как несколько человек выпрыгнули из горящего дома на растянутые внизу матрасы и ковры. Также на видео попал момент спасения таким образом ребенка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алма-ата, казахстан, в мире
Алма-Ата, Казахстан, В мире
В Казахстане после пожара в многоэтажке госпитализировали 31 человека
В Алма-Ате после пожара в многоэтажке госпитализировали 31 человека, включая 16 детей
АЛМА-АТА, 1 авг - РИА Новости. Жертв в результате крупного пожара, произошедшего во вторник в многоэтажном доме в Алма-Ате, нет, в больницы доставлен 31 человек, в том числе 16 детей, сообщила пресс-служба городского управления здравоохранения.
Пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям ранее сообщила, что в 17.10 (14.10 мск) в 16-этажном доме в одном из микрорайонов Алма-Аты загорелась квартира, после чего огонь охватил электрические кабели в лифтовой шахте дома. Спасатели сообщили об эвакуации из дома более 300 человек.
"По состоянию на 18.30 (15.30 мск) в стационары города доставлен 31 человек, из них 16 - дети. Летальных исходов среди пострадавших не зарегистрировано", - говорится в сообщении горздрава.
Ранее в социальных сетях появились видео, на которых видно, как несколько человек выпрыгнули из горящего дома на растянутые внизу матрасы и ковры. Также на видео попал момент спасения таким образом ребенка.