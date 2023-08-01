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В Казахстане после пожара в многоэтажке госпитализировали 31 человека

В Казахстане после пожара в многоэтажке госпитализировали 31 человека - РИА Новости, 01.08.2023

В Казахстане после пожара в многоэтажке госпитализировали 31 человека

Жертв в результате крупного пожара, произошедшего во вторник в многоэтажном доме в Алма-Ате, нет, в больницы доставлен 31 человек, в том числе 16 детей,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:49

2023-08-01T16:49

2023-08-01T18:23

алма-ата

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 1 авг - РИА Новости. Жертв в результате крупного пожара, произошедшего во вторник в многоэтажном доме в Алма-Ате, нет, в больницы доставлен 31 человек, в том числе 16 детей, сообщила пресс-служба городского управления здравоохранения. Пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям ранее сообщила, что в 17.10 (14.10 мск) в 16-этажном доме в одном из микрорайонов Алма-Аты загорелась квартира, после чего огонь охватил электрические кабели в лифтовой шахте дома. Спасатели сообщили об эвакуации из дома более 300 человек. "По состоянию на 18.30 (15.30 мск) в стационары города доставлен 31 человек, из них 16 - дети. Летальных исходов среди пострадавших не зарегистрировано", - говорится в сообщении горздрава. Ранее в социальных сетях появились видео, на которых видно, как несколько человек выпрыгнули из горящего дома на растянутые внизу матрасы и ковры. Также на видео попал момент спасения таким образом ребенка.

алма-ата

казахстан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алма-ата, казахстан, в мире