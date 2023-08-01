Рейтинг@Mail.ru
В Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окон из-за пожара в многоэтажке - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 01.08.2023 (обновлено: 18:27 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/pozhar-1887639185.html
В Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окон из-за пожара в многоэтажке
В Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окон из-за пожара в многоэтажке - РИА Новости, 01.08.2023
В Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окон из-за пожара в многоэтажке
Пожар в 16-этажном доме произошел в Алма-Ате, спасатели эвакуировали несколько сотен человек по лестничным пролетам и пожарным лестницам, на видео попали кадры, РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:28
2023-08-01T18:27
алма-ата
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887664162_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_c9d53212d3b08ef5454dc7a92e08f4aa.jpg
АЛМА-АТА, 1 авг - РИА Новости. Пожар в 16-этажном доме произошел в Алма-Ате, спасатели эвакуировали несколько сотен человек по лестничным пролетам и пожарным лестницам, на видео попали кадры, как некоторые жители выпрыгивали из окон на растянутые внизу ковры и матрасы. Как сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС, пожар начался в 17.10 (14.10 мск). "По прибытии через шесть минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры (...) 16-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.Кроме того, загорелись электрические кабели в лифтовой шахте дома. Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 250-300 человек, еще 40 человек спустились по трехколенной пожарной лестнице и трем автолестницам. По информации пресс-службы МЧС, в 18.46 (15.46 мск) пожар ликвидирован. Информации о жертвах и пострадавших официальные органы не сообщали. Между тем в социальных сетях появились видео, на которых видно, как несколько человек выпрыгнули из горевшего дома на растянутые внизу матрасы и ковры. Также на видео попал момент спасения таким образом ребенка.
https://ria.ru/20220904/pozhar-1814328662.html
алма-ата
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887664162_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_e64a7759074d2259749d349bb7c8b514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алма-ата, в мире, казахстан
Алма-Ата, В мире, Казахстан
В Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окон из-за пожара в многоэтажке

В Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окон, спасаясь от огня в 16-этажном доме

© Кадр видео очевидцаПожар в жилом доме в Алма-Ате. 1 августа 2023
Пожар в жилом доме в Алма-Ате. 1 августа 2023
© Кадр видео очевидца
Пожар в жилом доме в Алма-Ате. 1 августа 2023
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 1 авг - РИА Новости. Пожар в 16-этажном доме произошел в Алма-Ате, спасатели эвакуировали несколько сотен человек по лестничным пролетам и пожарным лестницам, на видео попали кадры, как некоторые жители выпрыгивали из окон на растянутые внизу ковры и матрасы.
Как сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС, пожар начался в 17.10 (14.10 мск).
"По прибытии через шесть минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры (...) 16-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.
Кроме того, загорелись электрические кабели в лифтовой шахте дома. Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 250-300 человек, еще 40 человек спустились по трехколенной пожарной лестнице и трем автолестницам.
По информации пресс-службы МЧС, в 18.46 (15.46 мск) пожар ликвидирован. Информации о жертвах и пострадавших официальные органы не сообщали.
Между тем в социальных сетях появились видео, на которых видно, как несколько человек выпрыгнули из горевшего дома на растянутые внизу матрасы и ковры. Также на видео попал момент спасения таким образом ребенка.
Работа пожарных в Костанайской области Казахстана
В Костанайской области на севере Казахстана тушат пожары
4 сентября 2022, 12:25
 
Алма-АтаВ миреКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала