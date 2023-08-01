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В Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окон из-за пожара в многоэтажке

В Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окон из-за пожара в многоэтажке - РИА Новости, 01.08.2023

В Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окон из-за пожара в многоэтажке

Пожар в 16-этажном доме произошел в Алма-Ате, спасатели эвакуировали несколько сотен человек по лестничным пролетам и пожарным лестницам, на видео попали кадры, РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:28

2023-08-01T16:28

2023-08-01T18:27

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АЛМА-АТА, 1 авг - РИА Новости. Пожар в 16-этажном доме произошел в Алма-Ате, спасатели эвакуировали несколько сотен человек по лестничным пролетам и пожарным лестницам, на видео попали кадры, как некоторые жители выпрыгивали из окон на растянутые внизу ковры и матрасы. Как сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС, пожар начался в 17.10 (14.10 мск). "По прибытии через шесть минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры (...) 16-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.Кроме того, загорелись электрические кабели в лифтовой шахте дома. Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 250-300 человек, еще 40 человек спустились по трехколенной пожарной лестнице и трем автолестницам. По информации пресс-службы МЧС, в 18.46 (15.46 мск) пожар ликвидирован. Информации о жертвах и пострадавших официальные органы не сообщали. Между тем в социальных сетях появились видео, на которых видно, как несколько человек выпрыгнули из горевшего дома на растянутые внизу матрасы и ковры. Также на видео попал момент спасения таким образом ребенка.

https://ria.ru/20220904/pozhar-1814328662.html

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алма-ата, в мире, казахстан