https://ria.ru/20230801/pozhar-1887597416.html

Пожар в ангарах в Люберцах локализовали

Пожар в ангарах в Люберцах локализовали - РИА Новости, 01.08.2023

Пожар в ангарах в Люберцах локализовали

Крупный пожар в трех ангарах в подмосковных Люберцах удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:01

2023-08-01T14:01

2023-08-01T14:06

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

люберцы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Крупный пожар в трех ангарах в подмосковных Люберцах удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что борьбу с огнем осложняет "высокая пожарная загрузка внутри ангаров".

https://ria.ru/20230801/pozhar-1887584397.html

россия

люберцы

московская область (подмосковье)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), люберцы, московская область (подмосковье)