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Пожар в ангарах в Люберцах локализовали - РИА Новости, 01.08.2023
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14:01 01.08.2023 (обновлено: 14:06 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/pozhar-1887597416.html
Пожар в ангарах в Люберцах локализовали
Пожар в ангарах в Люберцах локализовали - РИА Новости, 01.08.2023
Пожар в ангарах в Люберцах локализовали
Крупный пожар в трех ангарах в подмосковных Люберцах удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:01
2023-08-01T14:06
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Крупный пожар в трех ангарах в подмосковных Люберцах удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что борьбу с огнем осложняет "высокая пожарная загрузка внутри ангаров".
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россия
люберцы
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россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), люберцы, московская область (подмосковье)
Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Люберцы, Московская область (Подмосковье)
Пожар в ангарах в Люберцах локализовали

Пожар в ангарах в Люберцах локализовали на площади 1,3 тысячи квадратных метра

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожарные расчеты на месте возгорания в ангарах предприятия по производству шин в Люберцах
Пожарные расчеты на месте возгорания в ангарах предприятия по производству шин в Люберцах - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Крупный пожар в трех ангарах в подмосковных Люберцах удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что борьбу с огнем осложняет "высокая пожарная загрузка внутри ангаров".
Пожарные расчеты на месте возгорания в ангарах предприятия по производству шин в Люберцах - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Площадь пожара в ангарах в Люберцах достигла 1200 квадратных метров
Вчера, 13:12
 
РоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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