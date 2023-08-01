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"Путин смеется последним": в Индии сообщили, как ВСУ понесли громкую потерю
"Путин смеется последним": в Индии сообщили, как ВСУ понесли громкую потерю - РИА Новости, 01.08.2023
"Путин смеется последним": в Индии сообщили, как ВСУ понесли громкую потерю
Индийское издание Hindustan Times посвятило видеосюжет захвату российскими бойцами украинской БМП CV90 шведского производства, озаглавив его: "Путин смеется... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T03:20
2023-08-01T03:20
2023-08-01T03:21
в мире
индия
алексей резников
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Индийское издание Hindustan Times посвятило видеосюжет захвату российскими бойцами украинской БМП CV90 шведского производства, озаглавив его: "Путин смеется последним, когда Киев теряет первую шведскую машину CV90 в битве с Россией"."После немецких танков Leopard 2 и американских бронемашин Bradley российские войска захватили свою первую боевую машину пехоты шведского производства", - говорится в аннотации.Издание разместило видео, на котором запечатлена атака ВСУ с участием CV90, которую отслеживают российские бойцы, а также момент с поражением бронемашины из противотанкового гранатомета."В социальных сетях появились фотографии российских военнослужащих, позирующих перед шведской CV90. На видеозаписях захваченного CV90 также видна дыра в броне, образовавшаяся в результате попадания ракеты", - указывается в сюжете.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что бойцы 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую CV90 во время боя на Краснолиманском направлении. Машина была подбита, впоследствии ее удалось оттащить в тыл. Это первый подобный трофей, добытый российскими солдатами в зоне спецоперации.Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, состоящих на вооружении шведской армии с 1993 года. В феврале Стокгольм объявил, что поставит Киеву 50 таких машин. Седьмого июля глава минобороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии партии БМП CV90 в страну.
https://ria.ru/20230730/unikalnaya-1887137873.html
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в мире, индия, алексей резников, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
В мире, Индия, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
"Путин смеется последним": в Индии сообщили, как ВСУ понесли громкую потерю
Издание Hindustan Times рассказало о захвате Россией шведской БМП CV90