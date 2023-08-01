Рейтинг@Mail.ru
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 01.08.2023 (обновлено: 13:25 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/poteri-1887585933.html
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.08.2023
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:16
2023-08-01T13:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу "Мста-Б, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении

Минобороны: Киев потерял до 40 военных и гаубицу "Мста-Б" на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу "Мста-Б, сообщило во вторник Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 июля, 18:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала