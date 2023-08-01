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Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.08.2023

Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:16

2023-08-01T13:16

2023-08-01T13:25

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу "Мста-Б, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)