https://ria.ru/20230801/poteri-1887584693.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 01.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 220 солдат, два танка, шесть БМП, в том числе американскую Bradley,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:13

2023-08-01T13:13

2023-08-01T13:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 220 солдат, два танка, шесть БМП, в том числе американскую Bradley, артиллерийские установки, сообщили во вторник в Минобороны РФ."За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 220 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, в том числе одна Bradley производства США, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" было нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в ДНР и Запорожской области."Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Яблоневое Запорожской области", - добавили в МО РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Раздольное в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты украинских войск.

https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html

донецкая народная республика

запорожская область

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)