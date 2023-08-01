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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 01.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 220 солдат, два танка, шесть БМП, в том числе американскую Bradley,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:13
2023-08-01T13:13
2023-08-01T13:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 220 солдат, два танка, шесть БМП, в том числе американскую Bradley, артиллерийские установки, сообщили во вторник в Минобороны РФ."За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 220 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, в том числе одна Bradley производства США, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" было нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в ДНР и Запорожской области."Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Яблоневое Запорожской области", - добавили в МО РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Раздольное в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты украинских войск.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 220 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях