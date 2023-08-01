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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 01.08.2023 (обновлено: 13:27 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/poteri-1887584693.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 01.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 220 солдат, два танка, шесть БМП, в том числе американскую Bradley,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:13
2023-08-01T13:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 220 солдат, два танка, шесть БМП, в том числе американскую Bradley, артиллерийские установки, сообщили во вторник в Минобороны РФ."За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 220 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, в том числе одна Bradley производства США, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" было нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в ДНР и Запорожской области."Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Яблоневое Запорожской области", - добавили в МО РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Раздольное в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты украинских войск.
https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 220 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 220 солдат, два танка, шесть БМП, в том числе американскую Bradley, артиллерийские установки, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 220 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, в том числе одна Bradley производства США, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" было нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в ДНР и Запорожской области.
"Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Яблоневое Запорожской области", - добавили в МО РФ.
Кроме того, в районе населенного пункта Раздольное в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 июля, 18:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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