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Захарова: США мешали России поставлять удобрения в нуждающиеся страны

Захарова: США мешали России поставлять удобрения в нуждающиеся страны - РИА Новости, 01.08.2023

Захарова: США мешали России поставлять удобрения в нуждающиеся страны

США "лезли из змеиной кожи", чтобы нуждающиеся страны не получали поставки российских удобрений и продовольствия в рамках договоренностей, заявила официальный... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T22:48

2023-08-01T22:48

2023-08-01T22:48

экономика

сша

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россия

мария захарова

линда томас-гринфилд

оон

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США "лезли из змеиной кожи", чтобы нуждающиеся страны не получали поставки российских удобрений и продовольствия в рамках договоренностей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд высказала мнение о том, что, если Москва вышла из зерновой сделки, то договоренность о содействии экспорту российских удобрений и продовольствия больше не работает. "Постпреду США должно быть известно, что эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках "сделки". Ровно наоборот - лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России", - написала Захарова.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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экономика, сша, москва, россия, мария захарова, линда томас-гринфилд, оон