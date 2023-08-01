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Захарова: США мешали России поставлять удобрения в нуждающиеся страны - РИА Новости, 01.08.2023
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22:48 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/postavki-1887697618.html
Захарова: США мешали России поставлять удобрения в нуждающиеся страны
Захарова: США мешали России поставлять удобрения в нуждающиеся страны - РИА Новости, 01.08.2023
Захарова: США мешали России поставлять удобрения в нуждающиеся страны
США "лезли из змеиной кожи", чтобы нуждающиеся страны не получали поставки российских удобрений и продовольствия в рамках договоренностей, заявила официальный... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:48
2023-08-01T22:48
экономика
сша
москва
россия
мария захарова
линда томас-гринфилд
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США "лезли из змеиной кожи", чтобы нуждающиеся страны не получали поставки российских удобрений и продовольствия в рамках договоренностей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд высказала мнение о том, что, если Москва вышла из зерновой сделки, то договоренность о содействии экспорту российских удобрений и продовольствия больше не работает. "Постпреду США должно быть известно, что эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках "сделки". Ровно наоборот - лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России", - написала Захарова.
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экономика, сша, москва, россия, мария захарова, линда томас-гринфилд, оон
Экономика, США, Москва, Россия, Мария Захарова, Линда Томас-Гринфилд, ООН
Захарова: США мешали России поставлять удобрения в нуждающиеся страны

Захарова: США лезли из змеиной кожи, чтобы страны не получали российских удобрений

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море
Грузовые суда в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США "лезли из змеиной кожи", чтобы нуждающиеся страны не получали поставки российских удобрений и продовольствия в рамках договоренностей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд высказала мнение о том, что, если Москва вышла из зерновой сделки, то договоренность о содействии экспорту российских удобрений и продовольствия больше не работает.
"Постпреду США должно быть известно, что эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках "сделки". Ровно наоборот - лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России", - написала Захарова.
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