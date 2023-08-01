https://ria.ru/20230801/posolstvo-1887680482.html

Сотрудников российского посольства вывезли из Порт-Судана

Сотрудников российского посольства вывезли из Порт-Судана - РИА Новости, 01.08.2023

Сотрудников российского посольства вывезли из Порт-Судана

Часть ранее переведенных из Хартума российских дипломатов вывезли из города Порт-Судан, говорится на сайте Министерства иностранных дел. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:01

2023-08-01T20:01

2023-08-01T21:25

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Часть ранее переведенных из Хартума российских дипломатов вывезли из города Порт-Судан, говорится на сайте Министерства иностранных дел."В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума российского посольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на родину", — следует из заявления.В прошлую пятницу МИД сообщил о переносе посольства России из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся в столице страны столкновений.С 15 апреля в Судане идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Противостоящие стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в сражениях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. По данным верховного комиссара ООН по правам человека, как минимум 958 мирных жителей были убиты и 4,7 тысячи ранены с 15 апреля по 12 июня.

https://ria.ru/20230630/sudan-1881388214.html

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порт-судан, россия, оон, хартум (город), судан, в мире